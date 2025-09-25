Ä«¥É¥é¡Ø¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡Ù¡£¡ã²¿¤Î¤¿¤á¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤Æ¡¢²¿¤ò¤·¤Ê¤¬¤éÀ¸¤¤ë¤Î¤«¡ä¡ÖÌ´¤¬¸«¤Ä¤«¤é¤Ê¤¤¡×¤ÈÒì¤¯¥Ò¥í¥¤¥ó¡¦¤Î¤Ö¡£Æâµ¤¤Ç¿Í¤è¤ê¤â°ìÊâÁ°¤Ë½Ð¤Ê¤¤¿ó¡££²¿Í¤Î°¦¤ÈÍ¦µ¤¤ÎÊª¸ì¤Î¸þ¤«¤¦Àè¤Ï¡Ä¡Ú¤¢¤ó¤Ñ¤ó¥»¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡Û
¤¤¤è¤¤¤èÊüÁ÷³«»Ï¡ª¡Ø¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡Ù
º£ÅÄÈþºù¤µ¤ó¼ç±é¡¦Ï¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡Ù¡ÊNHKÁí¹ç¡¿Ëè½µ·îÍË¡ÁÅÚÍË8»þ¤Û¤«¡Ë¤¬9·î26Æü¤Ë¤¤¤è¤¤¤èºÇ½ª²ó¤ò·Þ¤¨¤Þ¤¹¡£¤½¤³¤Ç¡Ø¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡Ù¤Ë´Ø·¸¤¹¤ë¤â¤Î¤«¤é¡¢º£¤¢¤é¤¿¤á¤ÆÆÉ¤ó¤Ç¤ª¤¤¿¤¤µ»ö¤òºÆÇÛ¿®¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¡Ê½é²óÇÛ¿®Æü¡§2025Ç¯3·î28Æü¡Ë
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤Î¤Ö¤È¿ó¤¬¸þ¤«¤¤¹ç¤Ã¤ÆÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï¡Ä
º£ÅÄÈþºù¤µ¤ó¼ç±é¤ÎÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡Ù¡ÊNHKÁí¹ç¡¿Ëè½µ·îÍË¡ÁÅÚÍË8»þ¤Û¤«¡Ë¤¬¤¤¤è¤¤¤è3·î31Æü¤Ë¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¤Ç¡¢NHK¤Î¸ø¼°HP¤Ç¤ÏÍ½¹ð¤ò·ó¤Í¤¿¤¢¤é¤¹¤¸¤ÎÆ°²è¤¬ÇÛ¿®¤Ë¡£ÏÃÂê¤Î¤½¤ÎÆâÍÆ¤«¤é°ìÉô¤òµ»ö¤È¤·¤Æ¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
¡ö°Ê²¼¡Ø¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡Ù¤Î¥Í¥¿¥Ð¥ì¤ÈÆ°²è¤ÎÆâÍÆ¤ò´Þ¤ß¤Þ¤¹¡£
º£ÅÄÈþºù¤µ¤ó±é¤¸¤ë¡É¤Î¤Ö¡É¤¬¡¢Àî±è¤¤¤ò¾Ð´é¤ÇÊâ¤¯¡£Ä«ÅÄÀÐºàÅ¹¤ÎÁ°¤Ç¡¢¡Ö¤¦¤Á¸«¤Ä¤±¤¿¤«¤â¤·¤ì¤ó¡×¤ÈÏÃ¤¹¤Î¤Ö¡£
¡ã¹âÃÎ¤Î¤³¤È¤Ð¤Ç¤Ï¤Á¤¤ó¤È¸Æ¤Ð¤ì¤¿²÷³è¤Ê½÷¤Î»Ò¤¬¤¤¤Þ¤·¤¿¡£À¸³¶¤Î¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤È½Ð²ñ¤¤¡¢2¿Í¤Ï¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¤ò¤³¤ÎÀ¤¤ËÀ¸¤ß½Ð¤·¤Æ¤¤¤¯¡ä¤È¤Î¥Ê¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤¬Î®¤ì¤ë¡£
Â³¤¤¤Æ¤Î¤Ö¤ÎÌ¤Íè¤ÎÉ×¤Ç¤¢¤ëËÌÂ¼¾¢³¤¤µ¤ó±é¤¸¤ë¿ó¤Î»Ñ¤¬±Ç¤ë¡£
¥Ê¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¾®¤µ¤¤¤È¤¤«¤éÁö¤ë¤³¤È¤¬Âç¹¥¤¤À¤È¤¤¤¦¤Î¤Ö¡£ÍÄ¤¤¤Î¤Ö¤¬Áö¤Ã¤Æ¾øµ¤µ¡´Ø¼Ö¤È¶¥Áè¤¹¤ëÍÍ»Ò¤¬±Ç¤ë¡£
¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼±ÇÁü¤ËÀÚ¤êÂØ¤ï¤ê¡¢º£ÅÄ¤µ¤ó¤¬¡Ö¤È¤Æ¤â²ÈÂ²»×¤¤¤Ç¡¢ÀµµÁ´¶¤¬¶¯¤¯¤Æ¡£¹âÃÎ¤ÎÂç¼«Á³¤Î¤Ê¤«¤Ç¤Î¤Ó¤Î¤Ó¤È¼«Í³¤Ë°é¤Ã¤Æ¤¤¤ë½÷¤Î»Ò¤Ê¤ó¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡×¤È¸ì¤ë¡£
¡Ö½÷»Ò¤âÂç»Ö¤ò¡×
½÷³ØÀ¸»Ñ¤Î¤Î¤Ö¤¬¡ÖÌ´¤¬¸«¤Ä¤«¤é¤Ê¤¤¡×¤È¤Ä¤Ö¤ä¤¯¡£
Éã¡¦·ëÂÀÏº¡Ê²ÃÀ¥Î¼¤µ¤ó¡Ë¤¬ÍÄ¤¤¤Î¤Ö¤Ë¡Ö½÷»Ò¤â±óÎ¸¤ò¤»¤ó¤ÈÂç»Ö¤òÊú¤¤ä¡×¤ÈÏÃ¤¹¾ìÌÌ¤¬±Ç¤ë¡£
¤³¤³¤Ç¡ã¤½¤ó¤Ê¤Î¤Ö¤ËÅ¾µ¡¤¬Ë¬¤ì¤Þ¤¹¡ä¤È¥Ê¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤¬¡£
ÃÏ¸µ¤Îº×¤Ç¥Ñ¥ó¿©¤¤¶¥Áè¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ë¤Î¤Ö¡£½÷»Ò¤Ê¤¬¤é¡¢·üÌ¿¤ËÁö¤ë»Ñ¤Ï»Ò¤É¤â¤ËÌ´¤òÍ¿¤¨¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö»Ò¶¡¤é¤ËÂÎÁà¤äÊÙ¶¯¤Î³Ú¤·¤µ¤ò¶µ¤¨¤¿¤¤¡×¤ÈÁÄÉã¤ËÁÊ¤¨¤ë¤Î¤Ö¤Î»Ñ¤¬±Ç¤ë¡£
¤Î¤Ö¤ÎÍÄÆëÀ÷¡¦Ìø°æ¿ó
Â³¤¤¤Æ¡¢¤Î¤Ö¤ÎÍÄÆëÀ÷¡¢Ìø°æ¿ó¤Î¾Ò²ð¤¬»Ï¤Þ¤ë¡£
¾®¤µ¤¤»þ¤«¤é³¨¤òÉÁ¤¯¤Î¤¬¹¥¤¤ÇÌ¡²è¤òÉÁ¤¯¤³¤È¤ËÌ´Ãæ¡£ÍÄ¤¤¤³¤í¤ËÉã¤òË´¤¯¤·¡¢Äï¤È¤È¤â¤Ë¡¢ÇìÉã¤Ç¤¢¤ëÌø°æ´²¡ÊÃÝÌîÆâË¤µ¤ó¡Ë¤Î¤â¤È¤Ë°ú¤¼è¤é¤ì¤Æ¤¤¿¡£
´²¤«¤é¾Íè¤òÌä¤ï¤ì¡¢¡Ö¤Þ¤À¡¢¤ï¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤ÈÅú¤¨¤ë¿ó¡£
ËÌÂ¼¤µ¤ó¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤¬±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤ë¤È¡¢¡ÖÆâµ¤¤Ç¿Í¤è¤ê¤â°ìÊâÁ°¤Ë½Ð¤Ê¤¤¡£¿ó¼«¿È¤¬Êâ¤ó¤Ç¤¤¿²ÈÄí´Ä¶¤À¤Ã¤¿¤ê¤È¤«¡¢Èà¼«¿È¤ò¾¯¤·´ó¤êÆ»¤µ¤»¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë´¶¤¸¤Ï¼ÂºÝ¤¢¤Ã¤Æ¡£¤½¤ó¤Ê¿ó¤À¤«¤é¤³¤½¡¢Ã¯¤ËÂÐ¤·¤Æ¤â¤æ¤ë¤¬¤Ê¤¤°¦¾ð¤ß¤¿¤¤¤Ê¤â¤Î¤ò¾ï¤Ë»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿ÍÊª¤Ç¤¹¡×¤È¸ì¤ë¡£
¤½¤ó¤Ê¿ó¤Ë¤âÅ¾µ¡¤¬¡£¡ã¿ó¤ÎÌ¡²è¤¬ÆþÁª¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¡ä¤È¤Î¥Ê¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤¬Î®¤ì¤ë¡£
¼Â¤ÎÊì¿Æ¡¢ÅÐÈþ»Ò¡Ê¾¾ÅèºÚ¡¹»Ò¤µ¤ó¡Ë¤È¤ÎºÆ²ñ¤ò¤¤Ã¤«¤±¤ËÁªÂò¤òÇ÷¤é¤ì¤ë¿ó¡£
¡Ö²¿¤Î¤¿¤á¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤Æ¡×
¾ìÌÌ¤¬ÊÑ¤ï¤ê¡¢´²¤Ï¡Ö¿ó¤Ï¤É¤¦¤¹¤ë¤¬¤Ê¡£²¿¤Î¤¿¤á¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤Æ¡¢²¿¤ò¤·¤Ê¤¬¤éÀ¸¤¤ë¤Î¤«¡×¤È¸ì¤ê¤«¤±¤ë¡£
Ææ¤Î¥Ñ¥ó¿¦¿Í¡¦²°Â¼ÁðµÈ¡Ê°¤Éô¥µ¥À¥ò¤µ¤ó¡Ë¤Ï¡Ö¤É¤¦¤»°ì²ó¤³¤Ã¤¤ê¤Î¿ÍÀ¸¤À¤è¡£¼«Ê¬¤Î¤¿¤á¤ËÀ¸¤¤í¡×¤È¿ó¤ËÏÃ¤¹¡£
²ÈÂ²¤òÁ°¤Ë¡ÖÄ«ÅÄ¤Î¤Ö¡¢¤¨¤¨ÀèÀ¸¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤è¤¦µ¤Ä¥¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÄ¥¤êÀÚ¤ë¤Î¤Ö¡£
¤½¤·¤Æ¡Ö¤Î¤Ö¤Á¤ã¤ó¡¢¤Ü¤¯¤Ï³¨¤òÉÁ¤¤¤ÆÀ¸¤¤Æ¤¤¤¯¡×¤ÈÌ¡²è¤òÉÁ¤¯¿ó¡£
ÂÐ¤·¤Æ¡Ö¿ó¤Ï³¨¤òÉÁ¤¯¤¿¤á¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤¿¿Í¤ä¤¡×¤ÈÅÁ¤¨¤ë¤Î¤Ö¡£¸«¤Ä¤á¤¢¤¦£²¿Í¡£
¤ª¤¤¤·¤½¤¦¤Ë¥Ñ¥ó¤òËËÄ¥¤ë¤Î¤Ö¡¢´ù¤Ë¸þ¤«¤¤¤Ê¤¬¤é¥Ñ¥ó¤ò¿©¤Ù¤ë¿ó¡£
ºÇ¸å¤Ë¡ãÌ´¤òÄÉ¤¤Â³¤±¤Æ¤¤¿£²¿Í¤Î°¦¤ÈÍ¦µ¤¤ÎÊª¸ì¡ä¤È¤Î¥Ê¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤¬Î®¤ì¤Æ¡½¡½¡£
Ä«¥É¥éÄÌ»»112ºîÌÜ¤È¤Ê¤ë¡Ø¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡Ù¤Ï¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Î¿Íµ¤¼Ô¡ã¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¡ä¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤¿¤ä¤Ê¤»¤¿¤«¤·¤È¡¢¾®¾¾Äª¤ÎÉ×ÉØ¤ò¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤¿Êª¸ì¡£¥Ò¥í¥¤¥ó¤Î¡ãÄ«ÅÄ¤Î¤Ö¡ä¤òº£ÅÄÈþºù¤µ¤ó¡¢¡ãÌø°æ¿ó¡ä¤òËÌÂ¼¾¢³¤¤µ¤ó¤¬±é¤¸¤Þ¤¹¡£
¤Î¤Ö¤ÎÉã¡¦·ëÂÀÏº¤ò²ÃÀ¥Î¼¤µ¤ó¡¢¤Î¤Ö¤ÎÊì¡¦±©Â¿»Ò¤ò¹¾¸ý¤Î¤ê¤³¤µ¤ó¡¢¿ó¤ÎÊì¡¦ÅÐÈþ»Ò¤ò¾¾ÅèºÚ¡¹»Ò¤µ¤ó¡¢¿ó¤ÎÇìÉã¡¦´²¤òÃÝÌîÆâË¤µ¤ó¡¢Ææ¤Î¥Ñ¥ó¿¦¿Í¡¦²°Â¼ÁðµÈÌò¤ò°¤Éô¥µ¥À¥ò¤µ¤ó¤¬±é¤¸¤Þ¤¹¡£
ÎÓÅÄÍýº»¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤¬¸ì¤ê¤ò¡¢µÓËÜ¤ÏÃæ±à¥ß¥Û¤µ¤ó¤¬Ã´Åö¡£¼çÂê²Î¡Ø»òÊª¡Ù¤ÏRADWIMPS¤¬¼ê³Ý¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£