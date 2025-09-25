こんにちは、ガクミカ取材班の学生記者で九州大学3年の「ちさ」です！

人生の大部分を占める社会人生活。新卒で働き始めると65歳まで43年もの間、仕事と向き合い続けることになります。この期間を、ただお金を稼ぐために費やすのか、自分を成長させて人生を豊かにするために有意義に過ごすのか…。

就活中の皆さんはきっと今、そんな問いと向き合っているはず。そこで企業取材を通して、人生設計や「働く」について解像度の向上に迫ってみます。

そこで今回、福岡県久山町に本社を置く「久原本家グループ」さんを取材させていただきました。1893年創業の醤油蔵を原点に130余年の歴史をもつ総合食品メーカーです。「茅乃舎」など六つのブランドでビジネスを展開し、直営の店舗や通販サイトを用いてBtoCやBtoBの経路をたどり、お客さまに質の高い商品を届けています。

お話を伺ったのは、人事部の赤木亮介さん、マーケティング課の池江杏奈さんと宮寛典さんです。温かく迎えてくださった皆さんが語ったのは、働くことへの情熱、そして企業としての飽くなき挑戦でした。

老舗でありながら、常に新しい挑戦を続ける久原本家グループ。その最前線にいるのがマーケティング課です。「商品の企画、立案からパッケージデザイン、販売促進まで、販売以外の全ての業務を担っています」と池江さん。マーケティング職が商品開発まで担うとは驚きです！

池江さんによると、消費者のニーズを把握するため、自ら店頭に立ち、お客さまの生の声を直接聞く「三現主義」を大切にしているそうです。経営理念として「現場」「現物」「現実」を重視してます。消費者が本当に欲しいものは何か。その答えが「生の声」に隠され、耳を傾けることが、満足してもらえる商品企画の大きなヒントになっているのですね。

三現主義は社員のやりがいももたらしているのだと感じました。実際、9月に新発売する商品を手がけた池江さんは「店頭に並んだり、バイヤーさんへのプレゼンで『面白い商品を持ってきたね』とお褒めの言葉を頂いたりした時にやりがいを感じます」と語ります。

久原本家さんでは、商品の開発に長くて2〜3年をかけ、消費者のニーズを真にかなえる商品を次々と生み出してきました。マーケティング職の方々が直接お客さまやバイヤーさんと向き合うからこそ、熱い思いが詰まった商品を世に送り出されているのですね。

人事面でも特徴があります。人事部の赤木さんによると、若手社員のキャリア形成をサポートするため、35歳までの正社員を対象にジョブローテーション制度を導入しているそうです。

この制度は、幅広い部署を経験して視野を広げ、最終的に自身の適性に合った部署を見つけることを目的としています。入社時には想像もしていなかった部署に異動することで、新たな才能や興味を発見するきっかけになります。

変化の激しい時代だけに、同じ仕事をずっと続けられるとは限りません。人の価値観や考え方も時と環境によって変化するもの。ジョブローテーションにより、一つの会社にいながらも多様な経験を積むことで、変化に対応しながらキャリアを築けます。

この制度があれば、自分の適性がまだ漠然とした状態でも安心材料となり、自身と仕事に向き合いながら臨機応変にキャリアを形成でき、長く働き続けられそうだなと感じました。

最後に、社会で生きていくために必要な手段である仕事に関する「価値観」について、皆さんに質問してみました。すると同じ答えが返ってきました。

「働くことを単なるお金を得る手段とは考えていません。仕事とは、自分自身を成長させ、人生を豊かにするための手段であり、場所でもあると捉えています」

さらに宮さんが付け加えます。

「自分の使命やぶれない軸を見つけることが重要です。仕事を選ぶ時はもちろん、働き始めてからも大きな役割を持ちます。私自身は『お客さまの暮らしを豊かにしたい』という軸を心に決めていて、困難に直面した際も軸に立ち返り、自分を奮い立たせ、踏ん張りを利かせています」

今回の取材を通して、最も心に残った言葉の一つです。仕事について「単なるお金稼ぎだけではなく、自分を成長させるための手段の一つとして捉えてみてもいいのではないか」という新たな視点を持つことができました。

就職活動中は、自分がやりたいこと、自分に向いていることを探しがちです。どんな仕事も受け身では作業になってしまう。一本の譲れない軸を持つことで一つ一つの経験が意味を持ち始めます。たとえ適性が分からなくても、経験を通じて強みや価値観を見つけていける。仕事は与えられるものではなく、作り上げていくものだと感じました。

これから長い社会人生活、後悔がないように歩むために「何のために働くのか」「仕事を通じてどんな自分になりたいか」を問いかけ、ぶれない自分の軸を見つけること。この軸が納得できる会社と出会えれば、将来に向けて前進を続ける材料の一つとなるはずです。

この記事が皆さんの将来への一歩を踏み出す力になれば幸いです。最後まで読んでいただき、ありがとうございました！

