２５日に放送されたＮＨＫ連続テレビ小説「あんぱん」は、いよいよ最終回直前回。ついに、ようやく八木（妻夫木聡）が蘭子（河合優実）にプロポーズ。ネットも「とうとうきた！」と沸いた。

この日の「あんぱん」では、蘭子が難民キャンプに取材に行くことになり、八木にあいさつ。八木は「誕生日には少し早いけど」といって封筒に入ったカードを渡す。

キューリオは記念日や誕生日に小さなギフトやカードを送り、仲良くなろう…という理念を持ち、蘭子はそれだと理解。「開けてもいいですか？」「これはキューリオの商品じゃないですね。もしかして八木さんの手作りですか？」と笑ってカードを開くと、そこには指輪が入っていた。

八木は「帰ってきたら考えてくれ」と声をかけ、蘭子はほほえんで「はい」。そして旅立っていく。

この日は１９８８年であることがドラマクレジットで紹介されており、史実によると嵩（北村匠海）とのぶ（今田美桜）は７０歳。蘭子はそれより年下とはいえ、６０代後半と思われ、八木にいたっては嵩よりも年上であることから７０歳は超えている。

豪ちゃんとの悲しい別れから数十年。八木も戦争で家族を失って数十年。老年となってようやく結ばれようとしている２人にネットも「とうとうプロポーズしたーーー！！！蘭子ぉー！無事に帰ってきて」「蘭子ぉぉぉ、八木さんんん！おめでとう！」「八木さんが、蘭子にプロポーズ。たまるかー」など反響を呼んでいた。