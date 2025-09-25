ＥＸＩＬＥ ＡＫＩＲＡ（４４）が“ＰＥＲＦＥＣＴ”を狙っている。ＥＸＩＬＥは２７日に５２枚目シングル「Ｇｅｔ−ｇｏ！」を発売し、１１月１５日の福岡公演を皮切りに３年ぶりのドームツアー「ＴＨＥ ＲＥＡＳＯＮ」を開催する。来年はＥＸＩＬＥデビュー２５周年、自身のＥＸＩＬＥ加入２０周年に加え、ＬＤＨによる６年に１度の祭典「ＬＤＨ ＰＥＲＦＥＣＴ ＹＥＡＲ ２０２６」を控えている。さまざまな節目が重なる来年に向け、早くも熱く燃えていた。

◇ ◇

−４年５カ月ぶりの最新シングル「Ｇｅｔ−ｇｏ！」は、どんな楽曲。

「この歌詞を耳にしてくださった方たちが笑顔で明日への道を歩んでもらえたらという思いを込めた。我々としては、ＡＴＳＵＳＨＩくんが（療養から）復活した１発目のシングル。これまでも今のＥＸＩＬＥが一番だと思ってもらえる提示の仕方をしましたけど、ＥＸＩＬＥの顔であるＡＴＳＵＳＨＩくんが戻ってきてくれると、足らなかったピースがばしっとハマった感覚。込み上げてくるいろいろな思いがある。この楽曲で、新たなＥＸＩＬＥの１年を見いだせると思っている」

−１１月から３年ぶりのドームツアーが始まる。

「ＡＴＳＵＳＨＩくんの不在中、『ＡＴＳＵＳＨＩくんがいないから、ＥＸＩＬＥができません』ではダメだと思った。残されたメンバーたちが何をすべきか。我々は人生の２０年以上、ＥＸＩＬＥのエンターテインメントがある。そこで感じた全てをエンターテインメントに変えて届けるべきだと思ったので、前回の『ＷＨＡＴ ＩＳ ＥＸＩＬＥ』という形を取った。それを経ての『ＴＨＥ ＲＥＡＳＯＮ』なので、シンプルに我々の存在意義を提示しながら、皆さんが見たかった、聞きたかったＥＸＩＬＥをお届けしたい。これが今のＥＸＩＬＥのベストライブだと言えるステージをお届けしたい」

−来年のＬＤＨ ＰＥＲＦＥＣＴ ＹＥＡＲの開催も発表されたばかり。

「６年前のＰＥＲＦＥＣＴ ＹＥＡＲはコロナが起きてしまった。ＥＸＩＬＥが京セラドームで開催しようとした矢先に緊急事態宣言が発令されて、我々のエンターテインメントが止まってしまった。ＥＸＩＬＥ ＴＲＩＢＥの年間３００本以上のライブも余儀なくキャンセルされて、会社も大変な時期だった。なんとか踏ん張って、一丸となってここまでやっときたので、すごく思い入れの深いＰＥＲＦＥＣＴ ＹＥＡＲになると思う。これまでの自分たちの思いを注ぎ込みたい」

−来年はＥＸＩＬＥデビュー２５周年、自身のＥＸＩＬＥ加入２０周年。そしてＰＥＲＦＥＣＴ ＹＥＡＲも重なるが、来年に向けてのビジョンは。

「ＰＥＲＦＥＣＴ中のＰＥＲＦＥＣＴを目指したいですね（笑）。コロナ禍を考えてみると、いつなんどき何があるか分からない。今をかみしめて、後悔のないように突き進むべきだと思いますし、経験を踏まえて、我々のエンターテインメントをしっかり発信出来る体制を作りたい。そして、皆さんの人生の中に少しでも花を添えられる存在でいたいと思います」

−台湾に拠点があり、アジアへＬＤＨのエンターテインメントを発信する会社「ＬＤＨ愛夢悦」の代表取締役としても活動。パフォーマーの傍ら、裏方業もこなしている。

「いい環境下でやらせてもらっているからこそやれている。作って行く側、切り開いていく側にならないといけない。パフォーマーを引退してこっちに専念とか、こっちを辞めてパフォーマーに専念じゃなく、今できることを全方位でやるだけです。ＥＸＩＬＥは来年で２５周年ですが、長く活動されている諸先輩方がいる。続く世代と思うとまだ若い。そこの領域に行くには、まだまだやらないといけない。いつか背中が後輩たちの道しるべになったらうれしいなと思っています」

−最近の息抜きは。

「我慢しているけど、実は甘党なんですよ。ケーキ、エクレアとかハマったらそれだけなんですよね。いろいろ仕事が続いたら、合間にそれだけを買って、一瞬食べて、糖分注入しています。糖分を摂取すると復活します。素直に生きています」

◇ＥＸＩＬＥ ＡＫＩＲＡ（エグザイル アキラ）１９８１年８月２３日生まれ。静岡県出身。ＨＩＲＯに憧れ、１６歳からダンスを始める。０４年１２月にヒップホップグループ・ＲＡＴＨＥＲ ＵＮＩＱＵＥのパフォーマーとしてメジャーデビューし、０６年６月にＥＸＩＬＥに加入する。０８年にドラマ＆映画デビュー。１６年にＥＸＩＬＥ ＴＨＥ ＳＥＣＯＮＤに加入した。私生活では、１９年６月に台湾の俳優のリン・チーリンと結婚し、２２年１月に第１子男児の誕生を報告している。