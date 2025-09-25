¡ÖÀ¤³¦¼ù¤ÎÌÂµÜⅠ¡¦II¡¦III HD REMASTER¡×SwitchÈÇ¤¬Amazon¤Ë¤Æ45%¥ª¥Õ¤ÇÈÎÇäÃæ
¡¡Amazon¤Ë¤Æ¡¢SwitchÈÇ3D¥À¥ó¥¸¥ç¥óRPG¡ÖÀ¤³¦¼ù¤ÎÌÂµÜⅠ¡¦II¡¦III HD REMASTER¡×¤¬ÆÃÊÌ²Á³Ê¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥»ー¥ë²Á³Ê¤Ï¡¢É¸½à²Á³Ê¤«¤é45%¥ª¥Õ¤Î4,980±ß¡£
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢3D¥À¥ó¥¸¥ç¥óRPG¡ÖÀ¤³¦¼ù¤ÎÌÂµÜ¡×¥·¥êー¥º¤Î¸¶ÅÀ¤È¤Ê¤ë½é´ü3¥¿¥¤¥È¥ë¤ò¡¢HD¥ê¥Þ¥¹¥¿ー¤·¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¥¹¤ò¶¯²½¤·¤¿¤â¤Î¡£UI¤â¥Ö¥é¥Ã¥·¥å¥¢¥Ã¥×¤µ¤ì¡¢¿·Í×ÁÇ¤âÄÉ²Ã¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÖÆñ°×ÅÙÁªÂò¡×¤ä¡Ö¥ªー¥È¥Þ¥Ã¥Ô¥ó¥°µ¡Ç½¡×¤È¤¤¤Ã¤¿Í×ÁÇ¤¬¼ÂÁõ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡ÖÀ¤³¦¼ù¤ÎÌÂµÜ HD REMASTER¡×¡¢¡ÖÀ¤³¦¼ù¤ÎÌÂµÜII ½ô²¦¤ÎÀ»ÇÕ HD REMASTER¡×¡¢¡ÖÀ¤³¦¼ù¤ÎÌÂµÜIII À±³¤¤ÎÍèË¬¼Ô HD REMASTER¡×¤Î3ºî¤¬¤³¤Î1ËÜ¤ÇÍ·¤Ù¤ë¤ªÆÀ¤Ê¥»¥Ã¥È¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ú¡ØÀ¤³¦¼ù¤ÎÌÂµÜⅠ¡¦Ⅱ¡¦Ⅲ HD REMASTER¡Ù¥×¥í¥âー¥·¥ç¥ó±ÇÁü¡Û
(C) ATLUS (C)SEGA All rights reserved.