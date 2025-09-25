ガールズグループ「FIFTY FIFTY（フィフティーフィフティー）」が、東京ガールズコレクションでライブを披露する「メインアーティスト」として出演する。韓国メディアが報じた。10月11日、西日本総合展示場新館（北九州市小倉北区）で開かれる「TGC KITAKYUSHU2025 by TOKYO GIRLS COLLECTION」の舞台に立つ。

韓国メディアの世界日報は25日「FIFTY FIFTYが参加することになった『東京ガールズコレクション（TGC）』は、日本を代表する最大規模のファッションフェスティバル。日本国内の有名スターたちとモデルたちのランウエーとともに、人気歌手のスペシャルステージが繰り広げられる」と報じた。

「Cupid（キューピッド）」で、ビルボードチャートを席巻し、メガヒット曲を誕生させたFIFTY FIFTYは、5人組に再編された後、昨年末に開かれた米国ツアーの全公演を完売させるなど世界的な人気を博している。今年3枚目のミニアルバム「Day＆Night」で、カムバックに成功。タイトル曲「Pookie」が特に人気を集めた。