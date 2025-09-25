【おかゆにゅ～～む！R】 9月25日 ティザーサイト公開

キービジュアル

エンターグラムは9月25日、ホロライブ所属Vtuberの猫又おかゆさんが主演しプロデュースするゲーム「おかゆにゅ～～む！R」のティザーサイトを公開した。

「おかゆにゅ～～む！R」は、5月28日に行なわれた「猫又おかゆ2nd Live. ぺるそにゃ～りすぺくと」内で制作が発表された、「おかゆにゅ～～む！」の完全新作タイトル。今回、タイトルやロゴ、キービジュアルが初公開された。なお、詳細などは10月23日に公開される公式サイトで発表される予定だという。

また、本作は本日9月25日より開催される「東京ゲームショウ2025」にも出展されており、「Hall7 07-N12 ハピネットブース」では、新イラストの大型展示が行なわれるほか、猫又おかゆさんからのメッセージなども放映される。

最新情報は今後、公式サイトならびにエンターグラム公式X（@entergram_info）にて随時発信予定。

ロゴ

