福山雅治、甲冑に身を包み笑顔でクランクアップ 有村架純らとの学校集合ショットも解禁【ブラック・ショーマン】
【モデルプレス＝2025/09/25】9月12日に公開された映画『ブラック・ショーマン』より、主演の福山雅治、共演の有村架純らのクランクアップ写真が解禁された。
【写真】有村架純、ワンショルから美肩大胆披露
本作の原作は、東野圭吾氏による小説「ブラック・ショーマンと名もなき町の殺人」（光文社文庫刊）。 9月12日から全国366館で公開され、23日までに105万人動員、興行収入も14.5億円を突破するヒットを記録している本作。SNSでは「福山さんのマジックも華麗だったのと、推理ショーも派手で惹かれる仕様で最高でした」「軽快なマジックとかけ合いにものすごく引き込まれたし、1つのショーを見ているようで圧巻だった」「ラストの映画オリジナル描写に泣いた」「追いショーマンしてきました！」などの投稿も見られ、話題となっている。
2024年10月から2025年5月下旬まで続いた撮影は、有村含め英一（仲村トオル）の教え子の同級生キャストは物語のクライマックスシーンである教室での撮影をもって全員クランクアップ。この度、それぞれ花束を抱いた1ショットの写真と、主演の福山と田中亮監督を含めた総勢10人での記念写真が公開された。
福山は映画冒頭の「サムライゼン」のプロジェクションマッピングを用いたド迫力のイリュージョンを撮影しクランクアップ。甲冑に身を包み笑顔を浮かべた写真も解禁されている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】有村架純、ワンショルから美肩大胆披露
◆福山雅治主演｢ブラック・ショーマン」興行収入14.5億円突破
本作の原作は、東野圭吾氏による小説「ブラック・ショーマンと名もなき町の殺人」（光文社文庫刊）。 9月12日から全国366館で公開され、23日までに105万人動員、興行収入も14.5億円を突破するヒットを記録している本作。SNSでは「福山さんのマジックも華麗だったのと、推理ショーも派手で惹かれる仕様で最高でした」「軽快なマジックとかけ合いにものすごく引き込まれたし、1つのショーを見ているようで圧巻だった」「ラストの映画オリジナル描写に泣いた」「追いショーマンしてきました！」などの投稿も見られ、話題となっている。
◆福山雅治、有村架純らクランクアップ写真解禁
2024年10月から2025年5月下旬まで続いた撮影は、有村含め英一（仲村トオル）の教え子の同級生キャストは物語のクライマックスシーンである教室での撮影をもって全員クランクアップ。この度、それぞれ花束を抱いた1ショットの写真と、主演の福山と田中亮監督を含めた総勢10人での記念写真が公開された。
福山は映画冒頭の「サムライゼン」のプロジェクションマッピングを用いたド迫力のイリュージョンを撮影しクランクアップ。甲冑に身を包み笑顔を浮かべた写真も解禁されている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】