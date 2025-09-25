◇ナ・リーグ フィリーズ11―1マーリンズ（2025年9月24日 フィラデルフィア）

フィリーズのカイル・シュワバー選手（32）が24日（日本時間25日）、本拠でのマーリンズ戦に「2番・DH」で先発出場。55、56号で今季5度目の1試合2発を放ち、チームの大勝に貢献した。

0―1の3回1死の第2打席で相手先発・ウェザーズに対しフルカウントからの6球目、直球を捉えてバックスクリーンへ2戦連発となる同点の55号アーチを放った。

これだけにとどまらず、6―1で迎えた7回の第4打席では相手3番手・ベヨーソの直球を捉えると、打った瞬間に本塁打を確信する飛距離468フィート（約142・6メートル）の特大アーチが右中間スタンド中段席へひとっ飛び。本拠ファンも総立ちで球場は大盛り上がりとなった。

ナ・リーグ本塁打王争いは53本のドジャース・大谷翔平（53本）とデッドヒートを繰り広げていたが、この日の2発で3本差を付け、2022年以来3年ぶりのタイトル獲得へ独走態勢に入った。

シュワバーの2発に刺激されたようにソーサも3発を放つなど、打線は球団記録となる1試合8本塁打と“花火大会”を開催。マーリンズに大勝した。