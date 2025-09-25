【ニューヨーク＝池田慶太】米国のルビオ国務長官とロシアのセルゲイ・ラブロフ外相は２４日、ニューヨークで会談した。

両政府の発表によると、ルビオ氏がロシアのウクライナ侵略を巡り殺りくをやめるよう求めたのに対し、ラブロフ氏は「ウクライナ紛争の根本原因の除去」が必要だとの従来の主張を繰り返した。

米側によると、ルビオ氏は、侵略の永続的な解決に向け「意味ある措置」を講じるよう促した。ロシア外務省は、和平実現に向けて米露双方が模索を続ける方針を確認したと説明した。

会談では、米露２国間関係の「正常化」についても協議した。両氏は米露双方の在外公館の機能回復に向けた取り組みを活性化する方針を確認し、対話の継続で一致した。米ＡＢＣニュースによると会談は約５０分だった。

トランプ米大統領は２３日、ウクライナは全領土を奪還可能だとの見解を示したほか、経済が疲弊したロシアは「張り子の虎」と主張して対露姿勢を硬化させている。バンス米副大統領は２４日の演説で「大統領はロシアが戦争終結に必要な条件を示していないと感じ、非常にいらだちを募らせている」と述べた。