º£ÅÄÈþºù¡¢NHKÄ«¥É¥é¡Ö¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡×17¡¦£°¡ó¡¡¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¤¬¤è¤¦¤ä¤¯¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á²½¤Ë
º£ÅÄÈþºù¤¬¥Ò¥í¥¤¥ó¤ÎNHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡×¡Ê·î¡Á¶âÍË¡Ë¤Î24Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿Âè128²ó¤ÎÊ¿¶ÑÀ¤ÂÓ»ëÄ°Î¨¤¬17¡¦0¡ó¡Ê´ØÅìÃÏ¶è¡Ë¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤¬25Æü¡¢¥Ó¥Ç¥ª¥ê¥µ¡¼¥Á¤ÎÄ´¤Ù¤ÇÊ¬¤«¤Ã¤¿¡£Ê¿¶Ñ¸Ä¿Í»ëÄ°Î¨¤Ï9¡¦2¡ó¤À¤Ã¤¿¡£ÈÖÁÈºÇ¹â¤ÏÂè68²ó¤Î17¡¦8¡ó¡£
Ä«¥É¥é112ºîÌÜ¤Ç¡¢¡Ö¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¡×¤ÎÀ¸¤ß¤Î¿Æ¡¢Ì¡²è²È¤ä¤Ê¤»¤¿¤«¤·¡ÊËÜÌ¾¡¦ÌøÀ¥¿ó¡Ë¤µ¤ó¤È¾®¾¾Äª¤µ¤óÉ×ºÊ¤ÎÈ¾À¸¤¬¥â¥Ç¥ë¤ÎÊª¸ì¤Ç¡¢ÀïÁ°¡¢ÀïÃæ¡¢Àï¸å¤Î»þÂå¤òÀ¸¤È´¤¡¢¡ÈµÕÅ¾¤·¤Ê¤¤ÀµµÁ¡É¤òÂÎ¸½¤·¤¿¡Ö¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¡×¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¤Þ¤Ç¤Î°¦¤ÈÍ¦µ¤¤ÎÊª¸ì¤òÉÁ¤¯¡£
¼çÂê²Î¤ÏRADWIMPS¤Î¡Ö»òÊª¡×¡Ê¤¿¤Þ¤â¤Î¡Ë¡£¸ì¤ê¤ÏNHKÎÓÅÄÍýº»¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤¬Ì³¤á¤ë¡£
¤¢¤é¤¹¤¸¤Ï¡¢¤¢¤ëÆü¡¢¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¤ò¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á²½¤·¤¿¤¤¤È¥Æ¥ì¥Ó¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤ÎÉð»³¡ÊÁ°¸¶Þæ¡Ë¤¬Ë¬¤Í¤Æ¤¯¤ë¡£¤À¤¬¿ó¡ÊËÌÂ¼¾¢³¤¡Ë¤Ï¡¢¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¤ò½ý¤Ä¤±¤é¤ì¤¿¤¯¤Ê¤¤¤È¸À¤Ã¤ÆÃÇ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£Äü¤á¤¤ì¤Ê¤¤Éð»³¤Ï¡¢¿ôÆü¸å¤Ë¤Þ¤¿¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£ÉÔºß¤À¤Ã¤¿¿ó¤Ë¤Î¤Ö¡Êº£ÅÄÈþºù¡Ë¤¬Èà¤ÎÇ®°Õ¤òÅÁ¤¨¤ë¤È¡¢¿ó¤Ï¤è¤¦¤ä¤¯°ú¤¼õ¤±¤ë¤³¤È¤Ë¡£¿ó¤Ï¼çÂê²Î¤Î²Î»ì¤âÃ´Åö¤·¡¢½ñ¤¾å¤²¤¿²Î»ì¤ò¤Î¤Ö¤Ë¸«¤»¤ë¤È¡¢¤Î¤Ö¤ÎÌÜ¤ËÎÞ¤¬¡£²Î»ì¤Ë¹þ¤á¤é¤ì¤¿ÁÛ¤¤¤È¤Ï¡Ý¡£
¤½¤·¤Æ2Ç¯¸å¡¢¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¤Î¥¢¥Ë¥á¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£