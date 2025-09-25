プリンスのライブ映画『プリンス：サイン・オブ・ザ・タイムズ』が、11月14日より1週間限定で日本全国のIMAXシアターで上映されることが決定。TOHOシネマズ 日比谷では11月3日より先行上映される。

本作は、プリンスのアルバム『サイン・オブ・ザ・タイムズ』を引っ提げてのライブツアーを収録し、1987年に公開されたライブ映画。プリンス自身が監督を務めた。プリンスがシーラ・E.、シーナ・イーストンらと共演した本作には、「If I Was Your Girlfriend」、「Sign O’ The Times」、「U Got The Look」（イーストンとのデュエット）など、プリンスの代表曲が多数披露されている。

IMAXシアターで上映されるにあたり、IMAX独自のデジタル・メディア・リマスタリング（DMR）技術によって再処理され、精密なサラウンドオーディオ、特別設計されたシアター空間、そして極めて鮮明な映像によってこれまでにない映像・音響体験を実現。プリンスの伝説的なパフォーマンスを、まったく新しい没入型フォーマットにより体験することができる。

映画『プリンス：サイン・オブ・ザ・タイムズ』 あわせて公開された予告編には、熱気が伝わってくるような当時のライブの様子が映し出されている。

（文＝リアルサウンド編集部）