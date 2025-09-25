パラベッドがＳ高カイ気配、ＭＢＯ発表でＴＯＢ価格にサヤ寄せの動き

パラマウントベッドホールディングス<7817.T>がストップ高の水準となる前営業日比５０４円高の３１７５円でカイ気配となった。同社は２４日の取引終了後、同社社長の木村友彦氏が株式取得を目的に設立したＴＭＫＲ（東京都江東区）がパラベッドに対し、ＭＢＯ（経営陣が参加する買収）の一環としてＴＯＢ（株式公開買付）を実施すると発表した。買付価格は１株３５３０円で、非公開化を目的とする。パラベッドの株価はＴＯＢ価格にサヤ寄せをしている。



買付予定数の下限は２０４８万６５００株で上限は設定しない。買付期間は９月２５日から１１月１７日まで。ＴＯＢ成立後、所定の手続きを経て、パラベッドは上場廃止となる見通し。東京証券取引所は２４日付でパラベッドを監理銘柄（確認中）に指定した。



出所：MINKABU PRESS