網屋<4258.T>はセキュリティー製品やサービスを提供。経済産業省によるサプライチェーンへのセキュリティー対策強化の要請（ログ管理体制の整備など）などが追い風となっている。



セキュリティー製品・サービスに対する需要増が同社の好業績につながっており、８月１３日に発表した２５年１２月期第２四半期累計（１～６月）の連結営業利益は前年同期比８７．２％増の４億８６００万円で着地。データセキュリティー事業でライセンスの売り切りからサブスクリプションへの切り替えが順調に進んだことや、ネットワークセキュリティー事業でインフラの合理化案件が好調だったことなどが寄与した。通期の連結営業利益予想については従来通り７億８０００万円（前期比４８．２％増）で据え置いているが、会社側ではサブスクの利益貢献が今後本格化していくとみている。



株価は８月１８日に年初来高値４４００円をつけ、その後は９月４日の直近安値３４３５円まで調整。足もとでは５日移動平均線と２５日移動平均線とのゴールデンクロスが出現しており、仕切り直しが期待される。（参）



出所：MINKABU PRESS