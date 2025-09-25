

今、多くの企業が人手不足に悩み、離職を防ぐことは喫緊の課題となっています。

離職を防ぐためには部下が会社に対して抱くニーズを満たすことが必要です。そのニーズを満たすうえで大切なコミュニケーションが、「感謝を伝える」ことです。

とはいえ、「当たり前のことしかしない部下に感謝なんかできない」と言う方もいます。

そこで、経営心理士として1200件超の経営改善を行い、経営心理士講座を主宰する、一般社団法人日本経営心理士協会代表理事の藤田耕司氏の著書『離職防止の教科書――いま部下が辞めたらヤバいかも…と一度でも思ったら読む 人手不足対策の決定版』から一部を抜粋・再編集し、部下に感謝できるようになる意識の持ち方についてお伝えします。

「当たり前のことしかしない部下にも感謝すべき？」

私は心理学に基づいて経営・ビジネスを進める「経営心理士」という資格の認定講座を主宰しています。その中では、「感謝を伝える」ことの大切さを心理学的に解説しています。





特に部下の離職を防ぐうえでは感謝を伝えるコミュニケーションは大切であり、その有無が離職率に影響します。

あるとき、部下の離職を防ぎたいという方からこんなことを言われました。

「やって当たり前のことしかしていない部下に感謝しないといけないんですか？」

皆さんはこの質問に何と答えるでしょうか。

この質問は、部下に感謝を伝えることを実践するうえで重要な意味を持ちます。

「そのもののありがたさは、失ってみて初めてわかる」という言葉があります。

健康のありがたさは健康なときにはわからないものですが、病気になるとそのありがたさは身に沁みてわかります。

普段は電気が使えてありがたいとは思わなくても、停電になると電気のありがたさを痛感します。

人はそれを失う経験をしないと、なかなかそのありがたさに気づけません。

同様に、部下が日常業務を毎日やってくれることのありがたさも、その状況を失ってみないとそのありがたさに気づきにくいものです。

この点について、「心から部下に感謝できるようになった」という2人の方の事例をお伝えしたいと思います。

「部下が出社してくれるだけでありがたい」

不動産会社で働く友人のK氏が、このような話をしてくれました。

「前職のときの部長は恐ろしい人で、毎日のように怒鳴り声が飛んでくるので頻繁に部下が辞めていました。

ただ、辞めるにしても事前に言ってくれればいいんですが、そんな部長には部下も辞めると言えず、突然出社しなくなり、連絡もつかなくなることがよくありました。

そうなるとその部下の仕事を全部自分がやることになり、しばらく深夜残業で徹夜のときもありました。

そういうことを何度か経験すると、『今日もし部下が出社しなかったら……』と毎朝心配してる自分がいるんですよね。

それで部下が出社してくれると『今日も出社してくれた。ありがたい』とほっとするんです。

転職した今でも部下が出社してくれるとありがたいし、やってくれる仕事のすべてがありがたいから、自然と『ありがとう』の言葉が出ます」

また、独立して3年ほどで数名の部下を抱えるようになった経営者のW氏の話です。

社員全員の離職を経験して得た気づき

営業がうまくいき、当初の予想以上に顧客が増え、さらなる売上拡大に向けて営業に奔走する中、現場を取りまとめている社員からこう言われます。

「みんなもうパンパンで現場は回ってないって、前から言ってますよね。なのにお構いなしで仕事取ってくるじゃないですか。ちょっとは現場のことも考えてください！」

売上拡大しか頭になかったW氏はその言葉に苛立ち、「そこは現場でどうにかしろよ！ 面倒くさいこと言ってくるな！」と言い返します。

するとその社員は黙って現場に戻り、数日後、数名の社員とともに退職を申し出てきました。その後、残りの社員も退職を申し出て、社員全員がいなくなりました。

以降、顧客対応から雑務まですべてW氏が対応し、営業はストップ。

顧客を5分の1まで減らし、売上は激減。

睡眠時間を削り、体調を崩しながらも必死に業務をこなします。

その後、新たに人を採用し、なんとか数名の社員を抱えるようになりますが、考え方はずいぶん変わったと言います。

「前は営業して売上が伸びて預金残高が増えるのに夢中になってました。なので現場の苦労を考えることもなく、営業に明け暮れていました。

でもあの経験をして、社員が現場の仕事をやってくれてるから自分は営業ができると気づいて、本当に反省しました。今は現場で働いてくれる部下に心から感謝してます」

ここで「やって当たり前のことしかしていない部下に感謝しないといけないんですか？」という先ほどの質問について、考えたいと思います。

K氏もW氏も、部下が日々の業務をやってくれることが当たり前ではない状況を経験し、日々部下に感謝できるようになります。

つまり「部下が当たり前のことしかしていない」と感じるかどうかは、上司の感覚の問題なのです。

もちろん部下が期待どおりの動きをせず、物足りなさを感じることもあると思います。先の質問はその不満の表れなのかもしれません。

ただ、K氏やW氏と同じような経験をした場合、「やって当たり前のことしかしていない部下に感謝なんかできない」と思うでしょうか。

部下を失う前に「部下のありがたさ」に気づく

優秀な人は、そのものを失う前にそのもののありがたさに気づき、失わないように対応することができます。

一方で、優秀ではない人は失うまでそのもののありがたさに気づけず、失った後にそのありがたさを痛感して後悔します。

人手不足の昨今、部下が辞めた穴を埋めようと募集をかけてもなかなか人が採れません。

「部下が辞めたら、また採りなおせばいい」という感覚の方もいらっしゃいますが、今は辞められたらもう採れないという会社が多いのです。

その場合、部下が離職した後に部下のありがたさに気づいても、取り返しがつかないのです。そのため、部下を失う前に部下のありがたさに気づくことは、今まで以上に大切な時代になっているといえるでしょう。

部下がやってくれることを「当たり前」と思うと、感謝の気持ちを持てなくなります。

「ありがとう」が言える上司になるためにも「当たり前」の感覚を見直してみてください。そして感謝の気持ちが持てたら、素直に言葉に出してみてください。

これも部下の離職を防ぐうえで重要な関わりとなります。

（藤田 耕司 ： 経営心理士、税理士、心理カウンセラー）