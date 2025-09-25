この記事は2024年12月21日に公開された記事を編集して再掲載しています。

急な来客…そんなとき、こもった部屋の臭いや生活臭をどうにかしたいと思ったことないでしょうか？ スティックタイプや円錐型のお香はよく見かけますが、今回はペーパータイプのお香「パピエダルメニイ」を紹介します。

130年以上愛されてきたフランス生まれのお香ですが、テレビ番組で某アイドルが愛用していると紹介したことで話題になったそうです。来客時やリラックスしたいときに、紙を切り取って焚くだけ。心地よい香りが部屋に広がり、空気をリフレッシュしてくれますよ。

パッと見、お香だとわからない！

「パピエダルメニイ」は珍しいペーパータイプのお香で、紙の冊子になっています。

使い方は、まず点線に沿って一枚ずつ切り離し、アコーディオン型に折ります。皿などの不燃性の容器に置き、先端にほんの少し火をつけると、ゆっくり燃焼開始。3分ほどでお部屋がいい香りに変化していきます。

短時間で気軽に使えるペーパータイプのお香なので急な来客時も助かります。一冊あたり36回分使用できるので経済的な点も嬉しいですよね。

火をつけずに使う楽しみ方も

「パピエダルメニイ」は火をつけずに、鞄の中や衣類と一緒に引き出しに入れても心地よい香りを楽しむことができます。キャリーケースに入れて、旅先で好きな香りを身に纏うことも。

香りは全部で3種類

香りはトラディショナル、ローズ、アルメニイの3種類。冊子の色もグレー、ブルー、ピンクで淡い色味になっています。3種類あるので、いろいろ試して自分のお気に入りをみつけたり、気分によって香りを替えたりするのもいいですね。

男女問わず使えるデザインなのでプレゼントにも最適です。センス良いね、なんて言われちゃうかも！

パピエダルメニイ トリプル トラディショナル

パピエダルメニイ トリプル アルメニイ

パピエダルメニイ トリプル ローズ

