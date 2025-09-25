「前十字靭帯断裂で長期離脱する選手が多い」柏レジェンドが過密日程やコンディション管理に警鐘「安心して最高のプレーを発揮できる環境を」
「今季のJリーグ、前十字靭帯断裂で長期離脱する選手が多いように感じる」
かつて柏で14年間にわたって活躍し、千葉や東京Vでもプレーした近藤直也氏が自身のXを更新。「自分も現役時代に前十字靭帯断裂を経験したから、その苦しさがよくわかる」とし、「個人的に要因はいくつかあると思っている」と、以下の３つを挙げる。
・過密日程で疲労が抜けず、膝を守る筋肉が反応しきれない
・高速化した戦術、激しいプレッシングで切り返し動作が増えている
・リカバリーの時間が足りず、踏ん張る瞬間に耐えきれない
続けて「どれもここ数年で強まりやすい傾向かなと。ACLは偶然ではなく、日常の積み重ねや環境の影響も大きいと感じる」という。
自らの体験も踏まえ、「離脱した選手には「必ず戻れる」と伝えたいし、サッカー界全体としても過密日程やコンディション管理にもっと目を向けていく必要がある」とも。「選手が安心して最高のプレーを発揮できる環境を作ることが大事だと思う」と私見を述べた。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】美女がずらり!! 真野恵里菜、平愛梨、高梨臨…新旧日本代表を支える”タレント&モデルの妻たち”
かつて柏で14年間にわたって活躍し、千葉や東京Vでもプレーした近藤直也氏が自身のXを更新。「自分も現役時代に前十字靭帯断裂を経験したから、その苦しさがよくわかる」とし、「個人的に要因はいくつかあると思っている」と、以下の３つを挙げる。
・過密日程で疲労が抜けず、膝を守る筋肉が反応しきれない
・高速化した戦術、激しいプレッシングで切り返し動作が増えている
・リカバリーの時間が足りず、踏ん張る瞬間に耐えきれない
続けて「どれもここ数年で強まりやすい傾向かなと。ACLは偶然ではなく、日常の積み重ねや環境の影響も大きいと感じる」という。
自らの体験も踏まえ、「離脱した選手には「必ず戻れる」と伝えたいし、サッカー界全体としても過密日程やコンディション管理にもっと目を向けていく必要がある」とも。「選手が安心して最高のプレーを発揮できる環境を作ることが大事だと思う」と私見を述べた。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】美女がずらり!! 真野恵里菜、平愛梨、高梨臨…新旧日本代表を支える”タレント&モデルの妻たち”