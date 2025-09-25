10時の日経平均は47円安の4万5583円、アドテストが43.22円押し下げ 10時の日経平均は47円安の4万5583円、アドテストが43.22円押し下げ

25日10時現在の日経平均株価は前日比47.23円（-0.10％）安の4万5583.08円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は858、値下がりは642、変わらずは113。



日経平均マイナス寄与度は43.22円の押し下げでアドテスト <6857>がトップ。以下、ＳＢＧ <9984>が27.35円、ファストリ <9983>が14.59円、テルモ <4543>が9.45円、ＫＤＤＩ <9433>が8.51円と続いている。



プラス寄与度トップはリクルート <6098>で、日経平均を23.80円押し上げている。次いで東エレク <8035>が13.17円、ソニーＧ <6758>が8.61円、住友鉱 <5713>が5.00円、バンナムＨＤ <7832>が4.96円と続く。



業種別では33業種中24業種が値上がり。1位は非鉄金属で、以下、石油・石炭、鉱業、サービスと続く。値下がり上位にはその他製品、保険、精密機器が並んでいる。



※10時0分6秒時点



株探ニュース

