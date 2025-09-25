クロちゃん、病室で横たわる姿に反響 ファンから“おなじみ”フレーズで激励続々「病院食で痩せるしん」
安田大サーカス・クロちゃんが25日までに、自身のXを更新。声帯ポリープ切除手術が終了し、病室で横たわる姿を公開した。
【写真】病室から…ボーっとしてるクロちゃん
クロちゃんは「寝過ぎてボーっとしてる」と書き出し、「ショートスリーパーなのに手術後はメッチャ寝てる」とつづり、口を開けて遠くを見つめる自身の姿を公開した。
この様子にファンからは「凄い大病した入院に見えてしまうのは自分だけ？」「お大事にね〜だしん！」「病院食で痩せるしん」との声が寄せられている。
クロちゃんは24日、声帯ポリープの切除手術を行ったことを明かしていた。
