　安田大サーカス・クロちゃんが25日までに、自身のXを更新。声帯ポリープ切除手術が終了し、病室で横たわる姿を公開した。

【写真】病室から…ボーっとしてるクロちゃん

　クロちゃんは「寝過ぎてボーっとしてる」と書き出し、「ショートスリーパーなのに手術後はメッチャ寝てる」とつづり、口を開けて遠くを見つめる自身の姿を公開した。

　この様子にファンからは「凄い大病した入院に見えてしまうのは自分だけ？」「お大事にね〜だしん！」「病院食で痩せるしん」との声が寄せられている。

　クロちゃんは24日、声帯ポリープの切除手術を行ったことを明かしていた。