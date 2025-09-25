岐阜県内の山中で行方不明の女性の遺体が見つかり、警察は別の事件で起訴された男女が女性の死亡に関与した可能性があるとみて調べています。

記者

「岐阜県揖斐川町です。人目につかない山の中で白骨化した遺体の一部が見つかりました」

捜査関係者などによりますと、今年1月、岐阜県揖斐川町の雪山で白骨化した遺体が見つかりました。

その後の警察の捜査で、遺体は去年12月から行方不明になっていた岐阜県可児市の30代の女性と確認されました。発見したのはシカの駆除を行っていた猟友会で、JNNの取材に応じ、当時の様子を語りました。

第一発見者 猟友会の男性

「たまたま手負いになったシカが滑り落ちて、雪をどかすと頭蓋骨があった。シカがいなければ、おそらく今でも分からなかった。（Q.未解決のままだったかもしれない？）100%見つからん」

捜査関係者によりますと、防犯カメラの映像などからこの女性の死亡に関与した疑いがあるとして、女性の知人で岐阜市の無職・立花浩二被告（55）と立花被告の内縁の妻・神原美希被告（35）を警察が捜査していることが分かりました。

2人は別の嘱託殺人事件に関与したなどとして、きのう起訴されています。