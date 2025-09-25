【上下GUの黒】がセンス抜群！ 40・50代がまるっと真似したい♡「サマ見えコーデ」

「黒」のアイテムは、季節を問わず頼れる存在。黒を上下で取り入れることで、コーデがキリっと引き締まった印象になります。組み合わせに迷ったら、オシャレなショップスタッフさんをお手本にするのが賢い選択かも。今回は【GU（ジーユー）】のスタッフさんが提案する、大人世代に似合う「サマ見えコーデ」をご紹介します。

黒ジャケットでモード感を演出

ブラックのジャケットにビスチェを合わせた、オールブラックのモードな着こなし。ジャケット × スラックスのハンサムな着こなしの中にビスチェを足して女性らしさ添えるのがサマ見えのポイント。アクセサリーで華やかさをプラスすれば、大人の品格漂うモードコーデの完成です。

大人カジュアルも洗練された雰囲気に

秋ムードが高まるチェックシャツを、ブラックのナロースカートで引き締めた大人のカジュアルコーデ。ゆるっとしたシャツと、縦ラインを強調するスカートでメリハリをメイクすることで、自然なスタイルアップが狙えます。いつものデイリーコーデをサマ見えさせたいなら、黒を上手に取り入れてみて。

※すべての商品情報・画像はGU出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

Writer：licca.M