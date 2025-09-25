寝ているときもとっても仲良しな子猫たち。執筆時点で1万回以上再生された「尊すぎる光景」には、国内外から多くのコメントが集まりました。

【動画：まだ毛がパヤパヤの子猫たち→眠たくなるとくっついて…あまりにも『尊い光景』】

個性豊かな子猫たち

今回ご紹介するのは、YouTubeチャンネル『Tiny Kitten』に投稿された可愛すぎる子猫ちゃんたちの様子です。まず登場した子猫ちゃんは、のんびり寝そべってくつろぎ中。ふわふわの毛とまん丸の目がとっても可愛いです。その後ろからやって来た別の子は、お腹が空いていたようでごはんに一直線に向かって行ったのだとか。

その隣では、また別の子が細い隙間からゲートの向こう側へすり抜けて行ったのだとか。リラックスしたり、ごはんを食べたり、お部屋を探検してみたりと、それぞれの時間を過ごす個性豊かな子猫ちゃんたちなのでした。

見守る大人猫ちゃんたち

そんな子猫ちゃんたちを大人の猫ちゃんたちが見守っていたのだそう。マンチカンの「リリ」ちゃんは、寝そべりながら自分のしっぽを動かして子猫ちゃんと遊んであげていたのだといいます。慣れているのか、あやすのがとっても上手なリリちゃんです。

「チョコ」ちゃんも、眠っている子猫ちゃんたちのそばに寄り添ってあげていたのだと言います。優しい大人猫ちゃんたちに見守られて、子猫ちゃんたちも安心して過ごせることでしょう。

仲良し子猫ちゃんたち

ふたりの仲良し子猫ちゃんたちもその近くで眠っていたそうなのですが、寝るときもくっついていたいようで、ふわふわの体を寄せ合っていたのだとか。ふたりの仲良しな様子が伝わってきてほっこりしました。

優しい大人猫ちゃんたちに見守られながらいきいきと過ごす可愛い子猫ちゃんたち。元気にすくすく育ってほしいです。猫ちゃんたちの様子から伝わってくる穏やかな空気感に心が癒されました。

この動画は国内外のユーザーから注目され、「チビちゃん達 くっついて寝ていて可愛かったです」「仲良しの子猫ちゃんは、一緒に眠ると同じ夢を見て、夢の世界でも楽しく遊べるんです」「リリちゃんのしっぽは魔法のしっぽ これまで何人もの子猫ちゃんを虜にしてきただろうか」「They all are so cute in their own ways」「This is a nice house filled with beautiful cats take care.」などのコメントが寄せられました。

YouTubeチャンネル「Tiny Kitten」では、他にも癒し効果抜群の、可愛い猫ちゃんたちの姿を見ることができますよ！

写真・動画提供：YouTubeチャンネル「Tiny Kitten」さま

執筆：MIZ

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。