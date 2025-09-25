シュワーバーが2戦連発

米大リーグ・フィリーズのカイル・シュワーバー外野手が24日（日本時間25日）、本拠地マーリンズ戦に「2番・DH」で先発出場。1試合2発となる56号を放った。ナ・リーグ本塁打王争いでは、2位のドジャース大谷翔平投手（53本）を突き放して3本差となり、ファンからは「また打ったの？」と悲鳴が漏れた。

3回の第2打席、相手左腕ウェザーズの6球目を捉えた。高々と舞い上がった飛距離408フィート（約124.3メートル）の一撃はバックスクリーンへ。6試合ぶりの一発が生まれた前日に続き、本拠地で快音を響かせた。

さらに、7回無死走者なしからも豪快な一振りで右翼席へ叩き込む56号。同カードでの2試合で一気に3本塁打を放って見せた。

一時、大谷とトップに並んでいたナ・リーグ本塁打争い。その差は3本に広がり、ネット上の日本人ファンからは「うわぁぁああ大谷のHR王が遠のいた」「は？シュワーバーまた打ったの？」「マーリンズさん頼むよ」「マーリンズいい加減にしてくれ」「マーリンズさんなにしてくれてんすか…」などと、落胆の声が上がっている。



（THE ANSWER編集部）