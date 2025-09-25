時折、人間のような行動を見せる猫ちゃんがいますが、本当に中身も猫ちゃんなのでしょうか…？今回ご紹介する猫ちゃんにも、そんな人間説が浮上しています。

話題となっている投稿は、記事執筆時点で10万再生を突破しており、「綺麗な猫さん」「セクシーニャン」といった声が集まっています。

【動画：ソファでくつろいでいる猫の様子を見たら…】

ソファに座っているのは猫？人間？

TikTokアカウント「よだくどべる」に登場したのは、ブリティッシュショートヘアの「よだれ」ちゃん。埴輪の中にも入っちゃうような、「穴があったら入りたい」タイプの猫ちゃんです。

そんな可愛らしいよだれちゃんには、ある疑惑が。「中に人間が入っているのでは？」という疑惑があがっており、この日も飼い主さんは人間っぽいポーズをするよだれちゃんを見かけたといいます。

ある日、ソファでくつろいでいるよだれちゃんの様子を見に行った飼い主さん。すると、まるで人間のような座り方で、ソファでくつろいでいたそうです。

背中にチャックがあるか確認させてほしい

まさかのポーズで座るよだれちゃんを見て、飼い主さんも「猫じゃなくておじさんが座っている」と思ったのだとか。よだれちゃんの表情からは、並々ならぬ貫禄が溢れており、飼い主さんが人間と見間違えてしまうのも無理はありません。

どうやらよだれちゃんはテレビを見ていたようですが、そこに映っていたのは魚を捌いているシーンだったそう。猫らしさも人間らしさも兼ね備えるよだれちゃんの姿に、思わず笑ってしまいました。

実は運動神経バツグン？

そんなおじさん疑惑も出ているよだれちゃんですが、実は運動神経がバツグンなのだとか。アカウント内の別の投稿では、網戸を巧みに上っていくよだれちゃんの姿が確認できます。

飼い主さんは中身がおじさんと言っていますが、もしかすると中身は運動神経バツグンの若者なのかも。さまざまな姿を見せて視聴者を楽しませてくれる、よだれちゃんなのでした。

投稿を見た視聴者からは、「もしかしてテレビつけたのも猫さん？」「テレビのリモコン持ってればみんなネッコの中にちっさいオッサン入ってると思う」「おっさん座ってる」「一瞬猫に見えますよね」など、さまざまなコメントが寄せられています。

TikTokアカウント「よだくどべる」では、よだれちゃんの他にも、ラグドールの「ベルカ」ちゃん、エキゾチックロングヘアの「おそば」ちゃん、ペキニーズの「クドリャフカ」ちゃんの様子も投稿されています。

よだれちゃん、飼い主さん、この度はご協力誠にありがとうございました！

写真・動画提供：TikTokアカウント「よだくどべる」さま

執筆：びわっこ

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。