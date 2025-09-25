34ºÐ¡¦Èþ¿Í¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¡¡Âè1»ÒÄ¹½÷¤ÎÃÂÀ¸Êó¹ð¡Ö²ÈÂ²¤È£±É¤¤ÇÎÏ¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢°ìÊâ¤º¤ÄÊâ¤ó¤Ç¤¤¤¤¿¤¤¡×
¡¡¸µ°¦É²Ä«Æü¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤ÎµÈ°æËü·ë¡Ê34¡Ë¤¬25Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¡¢Âè1»Ò½Ð»º¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡¡¡ÖÌ¼¤¬À¸¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤Èµ¤·¡¢À¸¤Þ¤ì¤¿¤Ð¤«¤ê¤ÎÀÖ¤Á¤ã¤ó¤Î¼Ì¿¿¤ò¥¢¥Ã¥×¡£Åê¹Æ¤Ï1Ç¯°Ê¾å¤Ö¤ê¤Ç¡ÖÂçÊÑ¤ªµ×¤·¤Ö¤ê¤ÊÅê¹Æ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡Ä¡×¤È¤·¤Ä¤Ä¡ÖÀèÆü¡¢²æ¤¬²È¤Ë¸µµ¤¤Ê½÷¤Î»Ò¤¬ÃÂÀ¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£¾®¤µ¤ÊÌ¿¤òÊú¤¤·¤á¤é¤ì¤ë¹¬¤»¤ò´¶¤¸¤Ê¤¬¤é¡¢ËèÆü¤ò²á¤´¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤Èµ¤·¤¿¡£
¡¡¡ÖÊú¤¾å¤²¤ë¤È°Â¿´¤·¤¤Ã¤¿´é¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë½ê¤ä¡¢¿·À¸»ùÈù¾Ð¡¢ÝôÍáÃæ¤Î½Â¤¤´é¡¢¥´¥¸¥é¤Î¤è¤¦¤Êµã¤À¼(¾Ð)¡¡¤½¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤òµÏ¿¤Ë»Ä¤·¤¿¤¯¤Æ¡¢Áá¤¯¤â¥Õ¥©¥ë¥À¤¬ÂçÊÑ¤Ê¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹(¾Ð)¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡¡ÖÇ¥¿±¡¦½Ð»º¤òÄÌ¤·¤Æ»Ù¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿²ÈÂ²¤äÍ§¿Í¡¢¤½¤·¤ÆÆüº¢¤«¤é²¹¤«¤¤¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¤¯¤À¤µ¤ë³§¤µ¤Þ¤Ë¿´¤«¤é´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤·¤Ä¤Ä¡Ö¤Þ¤À¤Þ¤ÀÉÔ´·¤ì¤Ê¤³¤È¤Ð¤«¤ê¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤«¤é²ÈÂ²¤È1É¤¤ÇÎÏ¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢°ìÊâ¤º¤ÄÊâ¤ó¤Ç¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£º£¸å¤È¤â¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×¤È¤·¤¿¡£
¡¡µÈ°æ¥¢¥Ê¤ÏÂç³Øºß³ØÃæ¤Ë¡¢°¦É²¸©¤Î¿¿¼îÂç»È¡Ö¥ß¥º¡¦¥ª¥ó¥É¥¢¡¼¡×¤ËÁª½Ð¡£2013Ç¯¡¢°¦É²Ä«Æü¥Æ¥ì¥Ó¤ËÆþ¼Ò¡£ºßÀÒÃæ¤Ï¡Ö¥¹¡¼¥Ñ¡¼J¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤¨¤Ò¤á¡×¤Ê¤É¤òÃ´Åö¡£21Ç¯3·î¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç°¦É²Ä«Æü¥Æ¥ì¥Ó¤òÂà¿¦¤·¡¢¥Õ¥ê¡¼¤Ë¡£