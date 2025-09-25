福山雅治らキャスト陣のクランクアップ写真解禁 『ブラック・ショーマン』11日で105万人動員の快進撃
東野圭吾原作、福山雅治主演で再タッグを組んだミステリーエンターテインメント『ブラック・ショーマン』が、9月12日より全国366館で公開され、9月23日までに動員105万人、興行収入14.5億円を突破する大ヒットを記録している。
【画像】福山雅治は甲冑姿で笑顔のクランクアップ、ほか1ショット
SNSでは「福山さんのマジックも華麗だったのと、推理ショーも派手で惹かれる仕様で最高でした」「軽快なマジックとかけ合いにものすごく引き込まれたし、1つのショーを見ているようで圧巻だった」「ラストの映画オリジナル描写に泣いた」などの感想や、「追いショーマンしてきました！」といった投稿も多数上がっている。
この大ヒットを記念し、主要キャストのクランクアップ写真が一挙公開された。2024年10月から翌年5月下旬まで続いた撮影では、有村架純をはじめ、英一（仲村トオル）の教え子の同級生キャスト（成田凌、生田絵梨花、木村昴、森永悠希、秋山寛貴、犬飼貴丈、岡崎紗絵）が、物語のクライマックスである教室シーンをもって全員クランクアップ。それぞれが花束を抱いた1ショット写真と、主演の福山と田中亮監督を含めた総勢10人での記念写真が公開された。
主演の福山は、映画冒頭に登場する「サムライゼン」のプロジェクションマッピングを用いた迫力のイリュージョンシーンを撮影してクランクアップ。甲冑に身を包み、笑顔を浮かべている姿が印象的だ。
