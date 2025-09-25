「ダイヤモンドバックス−ドジャース」（２４日、フェニックス）

ドジャースが試合前に右肩インピンジメント症候群のため、５月から負傷者リスト（ＩＬ）入りしていた佐々木朗希投手の戦列復帰を発表した。試合前の取材に応じたロバーツ監督が明言した。

ロバーツ監督は佐々木の起用法について言及。勝ちパターンなど重圧のかかる場面でも登板させる考えを示し「今は勝たなければいけない試合ばかりでプレッシャーの少ない場面はほとんどないと言っていい。だから、彼を起用するのは当然のことだと思っている。もし彼がポストシーズンで投げる可能性があるなら、どのイニングも重要な場面になるわけで、そういう状況を避けることは考えていない」と説明した。

佐々木に期待することを問われ「信念を持った投球だと思う。短いイニングになるのは分かっているし、彼がこれまで慣れてきたものとは違うが、彼が持っている全てを１イニングか２イニングに込めて投げてもらいたい。とにかく打者に向かって攻めていってほしい」と話した。この日を含めてレギュラーシーズンはあと５試合と残り少ないが「１度だけじゃなくて何度か登板させたいと思っている。彼の持つポテンシャルの幅を考えれば、それは可能だと思うしね。だから２度（２試合）以上投げさせることは大きな意味を持つ」とした。

佐々木は５月９日のダイヤモンドバックス戦に登板した後、右肩の痛みを訴えて離脱。痛み止め注射を打ち、リハビリをへて８月１４日から３Ａで調整していた。今月２１日まで先発で５試合、リリーフで２試合に投げ、１勝１敗、防御率６・１０の成績を残した。