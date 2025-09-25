ドローンの目撃情報を受け、デンマークのオールボー空港上空の空域が閉鎖された/Mapbox

（ＣＮＮ）デンマークのオールボー空港は２４日、付近を飛行するドローンが目撃されたことを受け、空港上空の空域を閉鎖していることを明らかにした。

航空機追跡サイトのＦｌｉｇｈｔＲａｄａｒ２４によると、同空港に向かっていた航空機は少なくとも３機が行き先を変更。出発予定の２機と到着予定の１機が欠航となった。

ロイター通信によると、警察は捜査を続けているが、ドローンの操縦者や飛行目的は分かっていない。

デンマークの空港がドローンのために閉鎖を強いられたのは、今週に入って２度目だった。

２２日には首都コペンハーゲンの空港付近で大型ドローン２〜３機が目撃され、ほぼ４時間にわたって離着陸が中止された。

オールボーとコペンハーゲンで目撃されたのが同じドローンだったのかどうかは不明。

デンマーク国家警察のトップは２３日、ＣＮＮの取材に対し、コペンハーゲン上空に現れたドローンを操縦していたのはアマチュアや愛好家ではなく、プロだったとの見方を示した。しかし警察はまだ背後関係を突き止めていない。

２３日にはノルウェーでも、ドローンの目撃が原因でオスロ空港が約３時間にわたって閉鎖された。コペンハーゲンの事案との関係をうかがわせる痕跡は見つかっていない。

欧州は、ロシアのドローンが今月初めにポーランドとルーマニアの領空を侵犯したことを受けて警戒を強めている。北大西洋条約機構（ＮＡＴＯ）は欧州東部の防衛強化を宣言していた。