【朱羅 蒼衣 藍（フィギュア）】 発売日：8月頃 価格：28,600円 セール価格：24,530円

楽天ブックスにて、コトブキヤより発売中の「朱羅 蒼衣 藍（フィギュア）」が特別価格で販売されている。セール価格は14%オフの24,530円。

本商品は、公式同人誌「メガミデバイス朱羅カスタマイズ」より、朱羅 忍者に水上・水中特化のカスタマイズが施されたメガミデバイス「朱羅 蒼衣 藍」を再現したフィギュア。造形、彩色の細部に至るまでデザイナーNidy-2D-氏が徹底監修したメガミデバイスフィギュアシリーズ第4弾となる。

本フィギュアでは、和風メカパーツを纏った朱羅 忍者からイメージを大きく変え、クリアパーツを多用し浜辺をイメージした爽やかな常夏仕様となっている。日焼けしたグラマラスなボディラインを際立たせるメカパーツの食い込みや、各関節を意識した肉感表現も魅力のひとつ。フィギュア化に際して各部のディテールアップを追求し、肉感表現のみならずメカ表現も楽しめる。

