CONVERSE×REGALコラボ♡ONE STAR J LOAFER PRM

CONVERSEとREGALのコラボレーションによるプレミアムモデル「ONE STAR J LOAFER PRM」が2025年10月3日より順次発売されます♡90年代のONE STAR LOAFERをベースに、拝みモカやビーフロールのディテールを融合。艶やかな国産ステアオイルレザーとグッドイヤー・ウェルト製法で仕立てた重厚感ある一足は、履くほどに足に馴染み快適さが増す高級感溢れるシューズです。

90年代の名作を現代的に再構築



ONE STAR LOAFERの象徴である“一つ星”を活かしつつ、REGALならではの拝みモカやビーフロール仕様を採用。

クラシックなデザインをベースにブラックで統一し、重厚かつ洗練された佇まいに仕上げました。伝統と革新が交差するデザインで、足元から上品さを演出できます。

快適性と耐久性を両立



製法は高級紳士靴に多く採用されるグッドイヤー・ウェルト製法。中物にはオーソライト、ライニングには上質な牛革を使用し、履くほどに足に馴染むフィット感を実現。

軽量かつ屈曲性に優れたVibram社製ニューフレックスソールを搭載し、長時間の着用でも疲れにくく、日常からビジネスまで幅広く活躍します。

プレミアムな特別感



アッパーは艶のある国産ステアオイルレザーを使用し、インソールにはクッション性に優れるエラストマーを切り替えで採用。

さらに両ブランドのロゴを並べたオリジナルカートン付きで、コラボならではの特別感を演出。

価格は63,800円（税込）、サイズは22.0～28.0cmで、公式オンラインショップや店頭にて10月3日より順次発売されます。

CONVERSEコラボで足元から特別感を♡



CONVERSE×REGALのコラボ「ONE STAR J LOAFER PRM」は、重厚で上品なブラックの佇まいと高級素材が魅力。価格63,800円（税込）で、22.0～28.0cmまで展開。

グッドイヤー・ウェルト製法やVibram社製ニューフレックスソール搭載で快適な履き心地も実現。足元に特別感を添えるプレミアムな一足を、この秋ぜひ手に入れてください♡