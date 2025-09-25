行ってみたい「近畿地方のコスモスの名所」ランキング！ 2位「夢コスモス園」を大差で抑えた1位は？
近畿地方には、広がる花畑と自然が調和した場所が数多くあります。花びらの小径を散歩しながら、秋の匂いと色彩に心がほぐれる時間は至福のひとときです。
All About ニュース編集部は9月9日の期間、全国20〜60代の男女218人を対象に「コスモスの名所」に関するアンケート調査を実施しました。今回はその中から「好き＆行ってみたい近畿地方のコスモスの名所」ランキングを紹介します！
2位：夢コスモス園（京都府）／34票2位にランクインしたのは、京都府にある「夢コスモス園」です。関西有数の規模を誇り、20品種・約800万本のコスモスが咲き乱れます。
開花状況に応じて切り花の販売や摘み取り体験も実施。他にも、「創作かかしコンテスト」や丹波・亀岡の特産品を扱う「丹波味わい市」など、1日中楽しめるアクティビティが盛りだくさんです。
回答者からは「新しくできたところで注目していたので行ってみたい」（40代男性／兵庫県）、「雰囲気がいいから」（20代男性／東京都）、「約10万本のコスモスが咲き誇る園で、秋の風に揺れる花々が楽しめるから」（40代男性／静岡県）といったコメントが寄せられています。
1位：なばなの里（三重県）／66票1位にランクインしたのは、三重県の「なばなの里」です。季節の花々が咲き誇る国内有数の花のテーマパーク。
日本最大級の面積を誇る広大な花畑を有し、秋にはコスモスやダリアが一面に広がります。高台に建つ展望台からの「花ひろば」の眺めは必見です。
回答コメントでは「なばなの里が、SNS映えとして有名だから」（20代男性／大阪府）、「テレビで見気になっているため」（20代女性／神奈川県）、「観光もできるから」（30代女性／静岡県）などの声が集まりました。※回答コメントは原文ママです
この記事の筆者：くま なかこ プロフィール
編集プロダクション出身のフリーランスエディター。編集・執筆・校閲・SNS運用担当として月間120本以上のコンテンツ制作に携わっています。得意なジャンルはライフスタイル・金融・育児・エンタメ関連。
(文:くま なかこ)