西日本出身者に聞いた「出身と聞いてすごいと思う大学」ランキング！ 2位「京都大学」を抑えた1位は？【2025年調査】
学歴はその人の努力を物語る指標の一つ。日常生活やビジネスシーンで相手の出身大学を知ったとき、その難易度やブランドイメージから、思わず「すごい」と感心したり、尊敬の念を抱いたりする人も多いのではないでしょうか。
All About ニュース編集部では、西日本出身の男女140人を対象に「学歴」に関するアンケート調査を実施しました。この記事では、「聞いてすごいと思う、他人の出身大学」についてのランキング結果を紹介します。
※本調査は西日本出身者140人を対象に実施したもので、結果は回答者の意見を集計したものであり、全体の意見を断定的に示すものではありません
【15位までの全ランキング結果】
回答者からは「東大・京大は日本の文理のそれぞれのトップ校のイメージがあるので」（40代女性／熊本県）、「日本の頭脳」（50代男性／広島県）、「歴史があり、難易度が高いことで知られているため、聞くとすごいと思うから」（30代男性／富山県）などのコメントが寄せられていました。
回答者からは「日本の最高学府というイメージがあるから」（30代女性／石川県）、「聞いただけで頭がいいと思われるレベル」（40代女性／山口県）、「世界の有名大学と並べる大学だから」（20代女性／福岡県）などのコメントが寄せられていました。
※回答コメントは原文ママです
この記事の執筆者：
田中 寛大
一橋大学大学院社会学研究科修了後、国の所管法人に入職。地方公共団体の情報化支援や広報を担当。2019年に株式会社アマノートを設立し、現在はWebメディアや選書サービスの運営、SEO業務に従事。年間3,000本以上のコンテンツ制作に携わる。
(文:田中 寛大)
2位：京都大学／86票2位は「京都大学」でした。「東の東大、西の京大」と並び称される西日本の最高学府として、絶大な支持を集めました。単なる秀才ではなく、何かを突き詰める探究心や独特の視点を持つ人材が多いという印象が、「すごい」という評価につながっているようです。
1位：東京大学／132票1位は「東京大学」でした。「日本の最高学府」というブランドイメージは、地域を問わず広く共有されているようです。入学の難しさはもちろん、卒業生が政財界から研究、文化に至るまで幅広い分野で社会の中枢を担ってきた実績が、「すごい」という評価につながっているのかもしれません。
