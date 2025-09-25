ソシエダ久保建英「一撃必殺スルーパス」。マジョルカ戦で決勝点演出。「美しい」「すごすぎるわ」などの声
自慢の技巧で決勝点を演出した。
久保建英を擁するレアル・ソシエダは現地９月24日、ラ・リーガ第６節で浅野拓磨が所属するマジョルカとホームで対戦。１−０で競り勝ち、待望の今季初勝利を挙げた。
勝負を決めるゴールが生まれたのは49分。オジャルサバルのバックパスに反応した久保が、ダイレクトで前方のバレネチェアに縦パスを通す。これをバレネチェアが折り返し、最後はオジャルサバルが仕留めた。
『DAZN』の公式Xが、「一撃必殺スルーパス」「冷静な判断と正確な左足がチーム今季初の先制点を生み出す」などと綴り、得点シーンを公開。SNS上では「美しい」「見直してみたらこんなところにスルーパス出せるのすごすぎるわ」「技ありすぎ」といった声があがった。
なお、先発の久保は85分に交代。浅野はベンチ入りも出番はなかった。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】絶妙のワンタッチパスで決勝点を演出した久保
