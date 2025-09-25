◇プロ野球パ・リーグ 楽天-ソフトバンク(24日、楽天モバイルパーク)

楽天の4年目左腕、泰勝利(たい・かつとし)投手が注目を浴びています。

2021年に神村学園高からドラフト4位で楽天に入団した泰投手。入団直後からケガに泣きトミー・ジョン手術を受けるなど実戦から離れていましたが、昨季9月に2軍で復帰。今季は2軍で主に抑えを任されると、8月13日に1軍に昇格。同16日の日本ハム戦で、4年目にしてプロデビューを果たしました。

この日は7点ビハインドの8回に5番手で登板。プロ2戦目は先頭にここまで3安打2打点の川瀬晃選手を迎えますが、外角へのカットボールで見逃し三振に抑えます。続く緒方理貢選手も、反応できない低めのストレートでまたも見逃し三振。2者連続三振と好発進を切ります。その後近藤健介選手にはレフト前ヒットを許しますが、栗原陵矢選手をセンターフライに打ち取り、危なげないピッチングで無失点に抑えました。

さらにプロ初の回またぎとして、9回のマウンドにも上がった泰投手。先頭の中村晃選手にセンター前ヒットを浴びますが、続く柳町達選手、牧原大成選手とアベレージヒッターを持ち味のストレートで連続三振。さらに野村勇選手をチェンジアップで空振り三振に取り、この回3者連続三振で再び無失点投球を見せました。

ビハインドの展開ながら、2回27球を投げ5奪三振無失点のピッチングを見せた泰投手。このプレーにSNSでは「もっとすごい投手になるよ、絶対に」「泰くん良すぎる」「これからが楽しみだね」「怪物ですよ」と絶賛の嵐。「来年期待できそうだな」と、来季の躍進を望むファンの声も見られます。