◆米大リーグ ダイヤモンドバックス―ドジャース（２４日、米アリゾナ州フェニックス＝チェースフィールド）

ドジャースは２４日（日本時間２５日）、右肩痛で６０日間の負傷者リスト（ＩＬ）に入っていた佐々木朗希投手（２３）が、メジャーに復帰することを発表した。この日からブルペン陣に加わり、マイナーやオープン戦以外では日米通じて経験のない自身初のリリーフ登板のために待機することになる。代わってカービー・イエーツ投手（３８）が右太もも裏の張りで１５日間の負傷者リスト（ＩＬ）入り。９月２１日に遡って適用される。今季は５０試合に登板して４勝３敗、防御率５・２３だった。

メジャー１年目の朗希は、開幕から先発ローテの座をつかみ、開幕２戦目の東京ドームで行われたカブス戦でデビュー。なかなか白星に恵まれず、８試合に登板して１勝１敗、防御率４・７２をマークして右肩痛を訴えて５月にＩＬ入りとなった。

８月からマイナーで調整を続けていたが、なかなか調子が上がらずに、先発では５登板で０勝２敗、防御率６・７５。ドジャースは先発が大谷、スネル、山本、カーショー、グラスノー、シーハンと６人が好調を維持していたこともあって、朗希は今季限定で救援に一時転向することを決断した。１８、２１日（同１９、２２日）とマイナーで救援登板すると、２登板連続で１回無安打無失点で抑えた。

前日２３日（同２４日）の敵地・ダイヤモンドバックス戦で、先発した大谷翔平投手（３１）が６回５安打無失点と好投しながら、４点のリードを救援陣が守れずにサヨナラ負け。スコット、トライネン、イエーツらを中心に救援陣は９月に入って調子を落としており、朗希には救世主として期待される。

１回無安打無失点、８球で３者凡退に抑えた２１日（同２２日）のマイナーの登板後には「いい調整、いい準備ができたと思う」と胸を張っていた朗希。リリーフ登板へは「悪いなりにどうやって抑えるかとか、先発と違ってアウト３つ取ることが仕事。調子が上がりきる前に今日（２１日のマイナー戦）みたいに終わることもあると思う。そういった時に抑えるすべ、自分から自滅しないことが大事」と心得を口にしながら、ポストシーズン登板へも「そこでプレーして得ることは多いと思っている」と意欲を示していた。

ロバーツ監督はこの日の試合前に「私が期待しているのは、短いイニングの１、２イニングを強気の投球で攻めの姿勢を見せて欲しいと言うこと。この状況で負担の少ない場面はほとんどない。ポストシーズンでも投げるとなれば、どのシチュエーションでもプレッシャーがかかる場面だ」と期待を込めていた。