6回無失点好投の大谷翔平 救援陣崩壊でサヨナラ負け「ポジティブな部分もあるので、あと少しみんなで頑張りたい」



大谷翔平（c）SANKEI

＜2025年9月23日(日本時間24日)アリゾナ・ダイヤモンドバックス対ロサンゼルス・ドジャース＠チェース・フィールド＞

【動画】大谷翔平は道具も異次元だった！元メジャーリーガーが驚愕スペックを熱弁

現地23日（日本時間24日）、ドジャースの大谷翔平が敵地アリゾナで行われたダイヤモンドバックス戦に「1番・投手兼DH」で先発出場。

6回91球を投げ、被安打5、無四球、8奪三振の快投を披露し、打者としても四球から先制のホームを踏むなど存在感を示した。

しかし試合は終盤に救援陣が崩れ、4-0のリードを守り切れず、9回裏に逆転サヨナラ負けを喫する展開となった。SNSでは"なおエ"に代わり定着しつつある「なおド」の象徴のような一戦となった。

試合後、大谷は「5回まで、この前までは分からないでしたけど、またワンステップを埋めたのがよかったです。ポストシーズンの最終登板の前に最終的なステップを踏めたのはプラスのことかなと思います」と、シーズン終盤に向けて確かな手応えを口にした。

さらに「昨日までミーティングして、球数100球はないかなと思っていましたけど、6回までいけるのであれば行きたいという話をしました」と、6回まで投げ切った背景についても明かした。

術後の状態については「コマンドよりも質の方がいいのが術後ですけど、それが結果的にいいピッチングにつながっていると思います」と語りつつ、最後に甘く入ったボールについては「そこは反省点」と振り返った。

また、救援陣が打ち込まれる場面が続くことについては「ブルペン陣も一丸となっていると思いますし、前半はブルペンのおかげで勝っている試合も多かった。ポジティブな部分もあるので、あと少しですがみんなで頑張りたい」と仲間への信頼を強調。

さらに、今季限りで現役引退を表明したカーショウについて「メジャーを代表する投手と一緒に過ごせたのは貴重な経験でした」と敬意を示した。

ドジャースはこの敗戦で優勝マジック「3」のまま足踏み。勝利したパドレスとの差は1.5ゲームに縮まり、ナ・リーグ西地区の優勝争いは残り5試合で一層ヒートアップしてきた。

大谷の快投も実らず"なおド"となった一戦だが、本人は「どのシチュエーションでも準備する。それが自分の仕事」とポストシーズンへ視線を向けている。





