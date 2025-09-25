「年間で100万円」ママタルト大鶴肥満、驚異の収入源にスタジオ驚愕

“クズ界の二大トップランナー”、安田大サーカス・クロちゃん＆コロコロチキチキペッパーズ・ナダルがさまざまなことにチャレンジする『クロナダル』。

9月23日（火）に放送された同番組では、“嫌われ芸人”たちが収入にまつわるトークを展開。ゲストのママタルト・大鶴肥満が、“あるモノ”で年間100万円の売り上げを叩きだしたと判明し…。

【映像】芸人たちの赤裸々な収入事情が判明

今回は「嫌われ者の集い」として、きつね・大津広次とママタルト・檜原洋平＆大鶴が登場。さまざまなテーマごとに投票を実施し真の嫌われ者を決定する企画が行われた。

「稼いでいるのにお金に汚そうなのは誰？」というテーマでは、最近はアイドルのように芸人もファンとの写真撮影で収入を得ているなど、お金の話で大盛り上がり。

すると檜原は「大鶴肥満は自分が小6のときの写真のTシャツを作ってて、それを今真空ジェシカの川北（茂澄）さんが常に着てる。それが山のように売れて」と切り出した。

さらに大鶴が「（そのTシャツが）セールのときになると100着以上は売れる」と補足し、クロちゃんは「年間でどれくらい儲かった？」と質問する。

これに大鶴は「去年は年間で100万円」と答え、まさかの売上に「ええーっ」「Tシャツで？」とスタジオは驚きの渦に包まれていた。