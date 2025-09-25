バリオ急反発、パーソルクロステクノロジーと代理店契約を締結◇ バリオ急反発、パーソルクロステクノロジーと代理店契約を締結◇

バリオセキュア<4494.T>が急反発している。同社は２４日取引終了後、パーソルホールディングス<2181.T>傘下のパーソルクロステクノロジーと、セキュリティー分野における代理店契約を締結したと発表。これが買い手掛かりとなっているようだ。



これにより、両社は医療業界に特化した包括的なセキュリティーサービスを提供。パーソルクロステクノロジーのセキュリティーコンサルティングサービスにより全体統括を推進し、ネットワーク及びエンドポイントセキュリティーの課題解決においてはバリオの専門性を生かした導入・運用・管理サービスを軸とした統合型セキュリティソリューションを協業提供するとしている。



（注）タイトル末尾の「◇」は本文中に複数の銘柄を含む記事を表しています。



