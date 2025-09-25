　25日寄り付きの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買状況は、9時16分時点でETF・ETN合計の売買代金が前日同時刻比15.2％減の362億円。うち、日経平均株価に連動するETF（ベアETF・レバレッジETFを含む）22銘柄の売買代金は同11.4％減の248億円となっている。

　個別ではＮＥＸＴＴＯＰＩＸ　Ｃｏｒｅ　３０ <1311> 、グローバルＸ　ウラニウムビジネス　ＥＴＦ <224A> 、上場インデックスファンド海外新興国株式 <1681> 、ｉＦｒｅｅ　米債　３－５年（為替ヘッジなし） <381A> 、ｉシェアーズ　Ｓ＆Ｐ　５００　トップ　２０ <313A> など40銘柄が新高値。ＴＯＰＩＸベア２倍上場投信 <1356> 、ｉＦｒｅｅＥＴＦ　ＴＯＰＩＸインバース <1457> 、ＴＯＰＩＸベア上場投信 <1569> が新安値をつけている。

　そのほか目立った値動きではＯｎｅ　ＥＴＦ　南方　中国Ａ株　ＣＳＩ５００ <2553> が8.53％高、ＮＥＸＴ　原油ブル <2038> が4.59％高、ＷｉｓｄｏｍＴｒｅｅ　銅上場投資信託 <1693> が3.94％高と大幅な上昇。

　一方、ＮＥＸＴ　ＦＵＮＤＳ上証５０連動型 <1309> は3.36％安、グローバルＸ　チャイナテック・トップ１０　ＥＴＦ <404A> は3.14％安、ＭＡＸＩＳ　ＨｕａＡｎ中国株式（上海１８０Ａ株） <2530> は3.07％安と大幅に下落している。

　日経平均株価が44円高となるなか、日経平均に連動するETFでは、ＮＥＸＴ日経平均レバレッジ <1570> が売買代金160億2500万円となり東証全銘柄でトップ。ただ、売買代金は過去5営業日における同時刻の平均185億3600万円を大きく下回っており低調。

　その他の日経平均ETFではＮＥＸＴ　日経平均ダブルインバース・インデックス <1357> が18億7700万円、ＮＥＸＴ　日経２２５連動型 <1321> が14億3800万円、日経平均ベア２倍上場投信 <1360> が13億3500万円、楽天ＥＴＦ－日経レバレッジ指数連動型 <1458> が12億5400万円、日経平均ブル２倍上場投信 <1579> が12億3300万円の売買代金となっている。

