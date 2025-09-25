ETF売買動向＝25日寄り付き、日経レバの売買代金は160億円と低調 ETF売買動向＝25日寄り付き、日経レバの売買代金は160億円と低調

25日寄り付きの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買状況は、9時16分時点でETF・ETN合計の売買代金が前日同時刻比15.2％減の362億円。うち、日経平均株価に連動するETF（ベアETF・レバレッジETFを含む）22銘柄の売買代金は同11.4％減の248億円となっている。



個別ではＮＥＸＴＴＯＰＩＸ Ｃｏｒｅ ３０ <1311> 、グローバルＸ ウラニウムビジネス ＥＴＦ <224A> 、上場インデックスファンド海外新興国株式 <1681> 、ｉＦｒｅｅ 米債 ３－５年（為替ヘッジなし） <381A> 、ｉシェアーズ Ｓ＆Ｐ ５００ トップ ２０ <313A> など40銘柄が新高値。ＴＯＰＩＸベア２倍上場投信 <1356> 、ｉＦｒｅｅＥＴＦ ＴＯＰＩＸインバース <1457> 、ＴＯＰＩＸベア上場投信 <1569> が新安値をつけている。



そのほか目立った値動きではＯｎｅ ＥＴＦ 南方 中国Ａ株 ＣＳＩ５００ <2553> が8.53％高、ＮＥＸＴ 原油ブル <2038> が4.59％高、ＷｉｓｄｏｍＴｒｅｅ 銅上場投資信託 <1693> が3.94％高と大幅な上昇。



一方、ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ上証５０連動型 <1309> は3.36％安、グローバルＸ チャイナテック・トップ１０ ＥＴＦ <404A> は3.14％安、ＭＡＸＩＳ ＨｕａＡｎ中国株式（上海１８０Ａ株） <2530> は3.07％安と大幅に下落している。



日経平均株価が44円高となるなか、日経平均に連動するETFでは、ＮＥＸＴ日経平均レバレッジ <1570> が売買代金160億2500万円となり東証全銘柄でトップ。ただ、売買代金は過去5営業日における同時刻の平均185億3600万円を大きく下回っており低調。



その他の日経平均ETFではＮＥＸＴ 日経平均ダブルインバース・インデックス <1357> が18億7700万円、ＮＥＸＴ 日経２２５連動型 <1321> が14億3800万円、日経平均ベア２倍上場投信 <1360> が13億3500万円、楽天ＥＴＦ－日経レバレッジ指数連動型 <1458> が12億5400万円、日経平均ブル２倍上場投信 <1579> が12億3300万円の売買代金となっている。



株探ニュース

