◇ナ・リーグ フィリーズ―マーリンズ（2025年9月24日 フィラデルフィア）

フィリーズのカイル・シュワバー選手（32）が24日（日本時間25日）、本拠でのマーリンズ戦に「2番・DH」で先発出場。56号本塁打を放ち、今季5度目の1試合2発をマークした。

6―1で迎えた7回の第4打席、相手3番手・ベヨーソの直球を捉えると、打った瞬間に本塁打を確信する飛距離468フィート（約142・6メートル）の特大アーチが右中間スタンド中段席へひとっ飛び。本拠ファンも総立ちで球場は大盛り上がりとなった。

今季5度目の1試合2発で56号まで数字を伸ばし、ナ・リーグ本塁打王争いを繰り広げているドジャース・大谷翔平に3本差を付け、独走態勢に入った。

また、シュワバーの豪快アーチに刺激を受けた打線はこの回、ボーム、ケンプ、ソーサにも一発が生まれ、7回までに球団記録となる8発が飛び出す“花火大会”となっている。

シュワバーは0―1の3回1死の第2打席でも相手先発・ウェザーズに対しフルカウントからの6球目、直球を捉え、同点の55号アーチを放った。