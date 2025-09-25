2015年に胆管がんのため亡くなった、タレントの川島なお美さんのブログが更新された。

青山学院大学在学中に歌手としてデビューし、その後は俳優としても活躍した川島さん。ワイン通としても知られていて「私の体はワインでできている」と語り、話題になった。しかし2013年にがんが見つかり、2014年1月に手術を受けたものの、2015年9月24日、54歳で天国へと旅立った。

没後10年 ブログが更新される

川島さんが亡くなってから、約10年が経った2025年9月22日、川島さんのマネージャーがブログを更新。「マネージャーより川島なお美さんが逝去されたのが今から10年前の2015年9月24日19時55分のことでした。没後10年。ほんとにほんとにあっという間ですね。あの日は我々事務所スタッフも病院におりました。動揺と覚悟が入り交じった複雑な心持ちの日々でした。そして本当の最後の最期の時は（夫の）鎧塚さんとなお美さんの二人きりにして、私たちは病室から出ました。最期をみとった鎧塚さんからなお美さんが亡くなったことを聞いても、そのなお美さんのお姿をこの目で確かめても、私にはその事実が全く入ってきませんでした。」と、当時を振り返っている。最後は川島さんへのお礼の言葉とともに「本日も晴天です。晴れ女、健在ですね！」と、深紅のバラが手向けられたお墓の写真を公開している。

この投稿に「10年経ったのですね。きれいな人でしたね。」「更新ありがとうございます。ことあるごとに、なお美さんを感じられることがうれしいです。」などのコメントが寄せられている。（『ABEMA NEWS』より）