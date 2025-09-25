イスラエル南部エイラートへのドローン攻撃に救急要員が対応する様子/MDA

エルサレム（ＣＮＮ）イスラエル当局は２４日、同国南部エイラートにイエメンから発射されたドローン（無人機）の攻撃があり、少なくとも２２人が負傷したと明らかにした。２人が重傷という。

当局やイスラエル軍が公開した映像や画像からは、ドローンは店舗やレストランなどがある一角に落下したとみられる。ドローン攻撃はユダヤ教の新年（ロシュ・ハシャナ）を祝う最後の時間帯に発生した。

イランが後ろ盾となっているイエメンの反政府武装組織フーシは、これまで繰り返しエイラートなどイスラエル南部をドローンや弾道ミサイルで攻撃しているが、かなりの割合で迎撃されている。今回のドローンがどのようにイスラエルの防衛をすり抜けたのかは不明だ。

フーシは犯行声明を出していないが、フーシ傘下のテレビ局アルマシラは今回の攻撃を称賛している。

イスラエルのカッツ国防相は声明を出し、フーシへの復讐（ふくしゅう）を明言した。

パレスチナ自治区ガザ地区でイスラエルとイスラム組織ハマスの戦争が２０２３年１０月に始まって以降、フーシはガザの人々との連帯としてイスラエルをたびたび攻撃してきた。これに対し、イスラエルはフーシの軍事施設や、フーシが使用しているとみられる民間インフラを標的に一連の攻撃を行ってきた。

だが最近、こうした長距離攻撃の応酬が激化している。イスラエルは８月、フーシによる新型ミサイルでの攻撃への報復として、イエメンの大統領官邸近くや発電所、燃料貯蔵施設を攻撃した。

イエメンの首都サヌアへの攻撃で、フーシは「首相」のラハウィ氏ら幹部が死亡したことを確認し、報復を誓っていた。そして今月７日にイスラエル南部のラモン空港をドローンで攻撃した。