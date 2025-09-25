アイ工務店、フリーキャスター永島優美さんが広告キャラクターに就任 -「家族に愛を、住まいにアイを」届けるYouTube動画「アイ・レポート」を配信
アイ工務店はこのほど、新たな広告キャラクターに、フリーキャスターの永島優美さんを起用。その第一弾として9月19日より、同社公式YouTubeチャンネルにてオリジナル企画「アイ・レポート」を配信している。
アイ工務店、新広告キャラクターに永島優美さんが就任
フリーキャスターに転向後も、テレビ・Web・SNSを中心として多方面で活躍する永島優美さん。家庭的なライフスタイルや等身大のキャラクターが共感を集め、子育て世代の女性を中心に高い支持を得ている。そんな永島さんの暮らしや家族を大切にする姿勢が、同社の企業理念である「家族に愛を、住まいにアイを」と通じるものがあることから、広告キャラクターに起用するに至ったという。
永島さんがキャスターを務めるYouTube動画「アイ・レポート」
永島さんがキャスターを務めるYouTube動画「アイ・レポート」第1弾では、9月1日リリースの同社商品「N-ees」の新仕様について永島さんがレポート。今後も、家族に寄り添う住まいの魅力を伝える動画やアイ工務店の家づくりを紹介する動画を、毎月第1、3、4週の金曜日に公開するほか、テレビCMをはじめとする各種広告や、全国のモデルハウス・住宅展示場など多面的なブランディング展開を予定している。
