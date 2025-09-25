『べらぼう』恋川春町の“豆腐オチ”の切腹…“推しの死”に慟哭する定信の心情を考察【後編】

「恋川春町は当家唯一の自慢。私の密かな誇りであった。お前の筆が生きるのなら、私はいくらでも頭を下げようぞ」と、小島松平家の藩主・松平信義（林家正蔵）の言葉に、ぐっと涙を飲み込み礼を述べる恋川春町（倉橋格／岡山天音）。

けれども、怒り心頭の定信は春町が「病で寝込んでいる」という言葉を仮病だと疑い（仮病でしたが）、邸に訪ねて来ようとします。

もはやこれまでと死を選んだ、そんな恋川春町の切腹は、大きな反響を呼びました。

切腹の方法や、辞世の句に万感の思いが込められていたからです。

春町のメッセージを紐解いて、泣き笑いするチーム蔦重の涙、信義が定信に怒りを込めて春町の死を伝えたときの怒りと悲しみがこもった涙、初めてであろう定信の慟哭を考察しました。

「豆腐の角に頭をぶつけた」オチを即座に理解した妻と仲間

黄表紙本で“推しの作家”たちが自分の政策を褒めてくれているとばかり思っていたのに、実はディスられていた。思ったように自分の政策が上手く進まず疎外感も覚えるようになると、悪口には敏感になってしまうもの。

恋川春町を呼び出し来れないなら「屋敷に行く」と言い出すものの、切腹を申し付けるる……とまでは考えておらず、「二度と書かないように」と厳しく言い渡すつもりだったのではないでしょうか。

史実では、春町は切腹ではなかったという説もありますが、ドラマでは切腹を選ぶという流れになっています。「皆に迷惑をかけるので…」という内容の遺書を書きながら、「恩着せがましいな」と破ってしまう春町。

これから切腹するのに、遺書に“シャレが効いていない”と感じたのでしょう。筋金入りの戯作者でした。さらに、腹を切ってから、たらいに水を張り浮かべた大きな豆腐に頭をぶつけて息絶えます。

小島松平家の藩主・松平信義（林家正蔵）に使える家臣としては、白装束で作法にのっとり切腹をするも、戯作者・恋川春町としては「豆腐の角に頭をぶつけて死ぬ」というオチを付ける。切腹という覚悟を決めたとき、そこまで考え、腹を切った状態でそれをやりとげるという、姿が凄まじかった。

訃報を受け、訪れた朋誠堂喜三二（平沢常富／尾美としのり）と蔦重（横浜流星）。春町の髪に豆腐が付いていることに気がつき、破り捨てた遺書があったことを知ります。

春町の妻・しず（谷村美月）は、夫の残したメッセージの意味が分かったのでしょう。片付けずに、そのままを伝えました。

「戯作者として権力に屈して死んだ」のではないというメッセージ

倉橋格としては切腹したが「恋川春町としては、豆腐の角にぶつけて死んだってことにしたかったってことですか」という北尾政演（山東京伝／古川雄大）に、「幸川春町は、最期まえふざけねとって考えたんじゃねえかなあ」と、涙を流す喜三二。

（ドラマでは、生真面目でときにひねくれて、子供のように拗ねると手がつけられないという堅物過ぎて「かわいい」とSNSでも評判の高かった春町。岡山天音さんの光る演技も、“春町っていう人はこういう人だったのか〜”と思わせるほど自然で、毎回魅せられるものがありました。）

才能豊かで主君にも愛された恋川春町は、最期に「戯作者として、権力に屈して、自分の作品の非礼を詫びて死んだのではない」と仲間に残したかった。皆も決して権力に屈して、己の筆を折るようなこと、本を売らなくなるようなことをしない……という強い思いが含まれていたと思います。

新宿区の成覚寺にある、恋川春町の墓跡には辞世の句の一部「我もまた 身はなきものと おもひしが 今はの際は さびしかり鳧（けり）」が、刻まれています。「鳧」は鴨のこと。『鸚鵡返文武二道』の「鸚鵡」のけりは「鴨」でつけたぞという意味合いでしょうか。

チーム蔦重には、恋川春町の思いは伝わっていたようです。

「戯ければ、腹を切られねばならぬ世とは、一体誰を幸せにするのか。」

定信に春町の切腹を伝えに行く松平信義。「腹を切り…」と言ったあとに、ハハハハハッと大笑いして「豆腐の角に頭をぶつけて」と続けます。この大笑いに、心の底からの怒りが込められていました。

信義にも戯作者として最期に笑いを提供する「豆腐の角に頭をぶつける」意味や戯作者としての矜持がすぐにわかったのでしょう。

さらに、「戯ければ、腹を切られねばならぬ世とは、一体誰を幸せにするのか。学もない本屋風情にはわかりかねると、そう申しておりました」と蔦重の言葉を被せます。

この信義の場面は、本当に人情落語の名作を聞いているようで（演じているのが林家正蔵さんということもあり）、しびれるような場面でしたね。

このセリフも、定信の怒りを買ってお咎めを受けそうな内容ですが、「蔦重の言葉」とは言うものの、家臣を失ったことに対する信義の怒りであることは分かったのではないでしょうか。自分の行動が、クリエーターを死に追いやってしまった……という衝撃を受け、放心状態になったようでした。

主君に涙ながらに激怒されて「俺を筆を折る」と宣言した喜三二が、続けてくださいと蔦重に頼まれて「遊びってのは誰かを泣かせてまでやるこっちゃない」と、名セリフを言ったのが思い起こされます。

黄表紙の「遊び」を子供の頃からこよなく愛していた定信。いろいろなことを教えてくれた黄表紙も作家たちもこよなく愛していたのに。自分でその世界を打ち壊してしまった。

自らが死に追い込んだ恋町が、最期に戯作者としてのプライドをかけて取り入れた「遊び」。その「遊び」に定信が泣かされた。一人布団部屋で声を殺して号泣するシーンは胸に詰まりました。

ドラマの冒頭で、春町の黄表紙怒りにまかせてビリビリに破り裂いていましたが、捨てずに、きちんと整えて保管していたのは、やはり「オタク」と言われるほど黄表紙を愛していたからでしょう。

森下脚本の描く、松平定信は、子供時代から“癇癪小僧”と呼ばれていたように、カッとなりやすく一橋治済からは「プライドばかり高いやつ」といわれ「田沼病」とあてこすればすぐ怒って判断力を無くすと小馬鹿にされ始めています。

定信のアンビバレンツな性格に描かれている人物像も非常に興味深いものですね。春町の死を受け、これからどう動くのか、定信も蔦重たちの今後が気になります。