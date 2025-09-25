スノーボードハーフパイプで冬季五輪３大会連続金メダルに輝いた米プロスノーボーダーのショーン・ホワイトが２５日までに自身のインスタグラムを更新。かつてのライバルとの再会を公開した。

「スノーボードはいい！」と始めたホワイト。「東京で＠ａｙｕｍｕｈｉｒａｎｏ１１２９と対談。スノーボード、五輪、＠ｔｈｅｓｎｏｗｌｅａｇｕｅ、そしてアスリートとして経験してきた全てについて語り合った」と来日し、２０２２年北京五輪スノーボード・ハーフパイプの金メダリスト平野歩夢との２ショットをアップした。

１８年平昌五輪ではホワイトが金メダル、平野は銀メダルとしのぎをけずってきた２人。「長年この若者と競い合ってきたが、ついに彼を応援できるのはすっきりと気持ちいい。偉大なアスリートであり、偉大なライバルであり、そして偉大な友人だ！」とつづった。

この投稿には「キングとキング！」「２人のバトルは熱かった」「感動的」などの声が寄せられている。

ホワイトは昨年１０月にブルガリア出身の女優、ニーナ・ドブレフと婚約したが、今月はじめに破局したと米メディアが報じている。