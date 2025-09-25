日刊ゲンダイではこれまで、多くの球界OB、関係者による回顧録や交遊録を連載してきた。

【続きを読む】ドラフト外入団の憂き目に半ば不貞腐れていたボクを最初に見出してくれたのは山本浩二さんだった

当事者として直接接してきたからこそ語れる、あの大物選手、有名選手の知られざる素顔や人となり。当時の空気感や人間関係が、ありありと浮かび上がる。

今回はあの山本浩二氏について語られた、長嶋清幸氏による「ツッパリ野球人生」（第7回=2008年）を再公開。年齢、肩書などは当時のまま。

◇ ◇ ◇

「おまえはあっちの鳥カゴ（打撃マシンが設置されているケージ）で打ってろ」

打撃コーチの佐野（嘉幸）さんがそっけなく言います。

入団1年目（80年）の日南キャンプは、一、二軍合同。二軍は朝8時にグラウンドへ集合し、一軍より先に打撃練習を行います。高卒新人でも同期の永田（利則=広島商）や山中（潔=PL学園）といった「ドラフト指名組」は、メーンの打席で打撃投手の球を打っていました。ボクはといえば、誰も見てくれないケージの中でマシン相手に黙々と汗を流す毎日。

「チェッ、ドラフト外の無名新人なんてこの程度の扱いかよ」

想像していたキャンプとはおよそかけ離れた練習に、なかばふてくされていたある日のこと。山本浩二さんがフラッと鳥カゴの前にやってきます。

「どこへ行くんだろう」

そのまま通り過ぎるのかと思っていると、腕組みしたままケージの後ろから動きません。ドキドキしながら10分間ぐらいも打ったでしょうか。突然、浩二さんが口を開きます。

「おまえ、ええスイングしとるわ」

それだけ言うと、背を向けて去っていきました。

翌日、いつものように鳥カゴへ向かおうとすると、二軍監督の備前さんが「今日はメーンで打て」と言う。

「ボクのバッティングを見た浩二さんが報告してくれたんだな。これはビビっとれんぞ。ええとこ見せな」

意気揚々と打席に入ると、バッティングピッチャーが回転のいい直球をストライクゾーンにポンポン放ってくれます。そのボールは前日までのピッチングマシンとは違ってとても打ちやすく、鋭い打球が野手の間を抜けていきます。リストがうまく返ってヘッドが走ると、広い天福球場（両翼99メートル、中堅122メートル）のフェンスさえ越えていきます。大飛球を見た首脳陣は顔を見合わせヒソヒソやっています。

「おもしろいヤツや」

左耳が古葉監督の小さな声を拾いました。

「シメタ！」

翌日からは他の二軍選手と合流。通常の打撃練習に参加することで、再びやる気が出てきました。当時の山本浩二といえば、日本球界を代表するスラッガー。75年首位打者、78年本塁打王、79年打点王。この年（80年）も本塁打、打点の2冠に輝き、ボクにとっては「打撃の神様」みたいな存在です。キャンプで見た浩二さんの打球は、レフト、センター、ライトのフェンスをおもしろいように越えていきます。

「これがプロの4番か」

この時は飛距離に感心しただけでしたが、後に「ミスター赤ヘル」の“決め球打ち”に身震いすることになるのです。（つづく）

▼ながしま・きよゆき 1961年11月、静岡県浜岡町出身。79年自動車工高からドラフト外で広島入団。チャンスに強い打撃と好守の外野手として広島の黄金時代を支える。83年国内初の背番号「0」。ゴールデングラブ賞4回、84年日本シリーズは3本塁打を放ちMVP。91年中日移籍、93年ロッテ、94年から97年阪神。現役引退後は、野村、星野、落合監督のもとで、阪神、中日の打撃、一軍守備走塁コーチなどを歴任。06年オフ中日退団。通算1477試合、1091安打、107本塁打、448打点、94盗塁、打率.271。170センチ、81キロ、左投左打。

◇ ◇ ◇

当企画「大人気連載プレイバック」では、次回も引き続き「ツッパリ野球人生」を掲載する。