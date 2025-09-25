「新疆ウイグル自治区」で潜入取材を試みた記者が、“リアルに死を意識した”出来事…「拷問器具の横で30時間以上拘束された」
中国の新疆ウイグル自治区は、日本人にとってあまりなじみのない地域だろう。テロや暴動、強制労働、人権侵害などの報道を耳にするたび、“謎のベールに包まれた場所”というイメージを持つ人も多いのではないだろうか。
「未知の世界を見てみたかった」ーーそんな好奇心から新疆ウイグル自治区に興味を持ち、潜入取材を試みたのが、フリーランスライターの西谷格氏。
先ごろ上梓した『一九八四＋四〇 ウイグル潜行』（小学館）には、西谷氏が現地を旅し、見聞きし、感じたことがくまなく記されている。
ジョージ・オーウェルの小説『一九八四』で描かれたディストピアを想起させる監視社会が実現している現状。さらには出国時に中国当局に拘束され、日本では拷問に該当する過酷な取り調べを受けた一部始終など、衝撃的な事態にも直面したようだ。
常軌を逸した監視社会は日本でも起こりうるのか。本人に話を聞いた。
◆チベット自治区も旅行先の候補だった
--知られざる新疆ウイグル自治区の実情を自らの目で確かめた意義ある書籍だと感じました。西谷さんは中国事情に精通されていますが、どのような経緯で中国と関わるようになりましたか。
西谷格（以下、西谷）：地方紙の新潟日報記者を経てフリーランスになり、週刊誌などに記事を寄稿していたのですが、少し仕事が途切れた時期に、たまたま上海の日本人向けフリーペーパーの編集者募集を目にしたことがきっかけです。大学の第二外国語で中国語を学んだことがあり、何となく面白そうだなと軽い気持ちで応募したところ採用され、2009年に現地に渡りました。15年に帰国するまで上海に在住し、現地をリポートしてきました。
--今回、新疆ウイグル自治区を訪れようと思ったきっかけは。
西谷：コロナ禍でしばらく海外渡航できなかったので、久しぶりに中国に行ってみようと思いました。
どうせなら思い出のある場所だけでなく、あまりなじみのない土地も旅してみたい。それで上海からチベット自治区か新疆ウイグル自治区まで足を延ばすことにしました。チベットはツアー旅行しか認められていないようでしたが、新疆ウイグルなら個人旅行が可能だったので、こちらを訪れることにしました。
◆自分の目と耳で現地を見てみたかった
--当初はどんな旅にしたいと思っていましたか。
西谷：新疆ウイグルは14年に友人と旅行したことがあったので、どのように変化したのか興味がありました。現地の人がどんな物を食べ、どんな生活をしているのかじっくり見たかったですし、近年は日本や欧米で新疆綿（新疆ウイグル自治区産のコットン）をめぐる強制労働の報道もあったので、自分の目で実情を確かめてみたい気持ちもありました。
というのも、新疆ウイグルに関する既存の情報や報道は、あまりにも中国批判に偏っているように感じていたからです。中国に住んでいた時から中国には中国の価値観があり、日本や欧米の理屈では理解できないことは骨身にしみていました。だから伝聞ではなく、自分の目と耳で先入観を持たずに、現地を見てみたいと思いました。
◆身内すら信用できない監視社会は「現代のディストピア」
--しかし、現地の人と交流を楽しむような 普通の旅行にはなりませんでした。
西谷：そうなんです。最初の驚きは、現地の人が何もしゃべろうとしないことでした。中国人は非常におしゃべり好きですし、10年前に訪れた時はウイグルの人たちも割とおしゃべりな印象がありました。年配の方はウイグル語しか話せなくても、若者の多くは中国語ができるので、政治的な話は避けたとしても、いろいろな身の上話くらいは聞けるだろうなと考えていました。しかし、予想に反して、私が外国人というだけで雑談にも全く応じてくれず。びっくりしました。
