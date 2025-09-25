福井から東京へ、母の反対を押し切った決断。僕青・宮腰友里亜「もう弱い自分で泣きたくない」
―［あの日夢見た雲組］―
2023年6月15日、乃木坂46の公式ライバルグループとして結成した「僕が見たかった青空」（通称：僕青）。
同グループはセカンドシングル以降、シングル選抜システムを採用。メンバー23人は、表題曲やメディア出演をしていく選抜の「青空組」と、ライブやイベントなどを中心に活動する「雲組」の2つチームに分かれて活動している。
この連載「あの日夢見た雲組」は、8月6日リリースの6枚目シングル「視線のラブレター」で構成された雲組単独公演のライブとともに、雲組で切磋琢磨するメンバーに注目していく。
◆「新たな一面を知ってほしい」想いが行動に
現体制の雲組になってから公演前の円陣では恒例の掛け声がある。
「吸って〜吐いて、吸って〜吐いて、今日もみんな、いい子いい子！」
メンバーがお互いに頭を撫でて、笑顔でステージに向かう。そんな“深呼吸たいむ”を考案したのが、福井県出身の宮腰友里亜だ。
「ファンの方が私のブログを読んでもらうとき、心が落ち着く幸せな時間にしてもらえたらいいなと思って、文章の最後に書き始めたのがきっかけです。それをリーダーの（塩釜）菜那ちゃんが円陣に取り入れてくれました」
雲組単独公演＃20で、東京・愛知・大阪とステージを重ねるごとに自分たちの形が見え始めていた。そして、8月21日に開催した雲組単独公演＃21では、メンバーが話し合って「髪型のアレンジを自由にしてもいいですか」と要望をスタッフに伝えた。
「そうやって自分たちから行動したのは初めてでした。いつもはプロフィールと同じ髪型で公演に出ることが多かったので、新たな一面を知ってもらいという気持ちが強かったです」
◆芽生えたライバル心「青空組に負けたくない」
この日は9月23日に初の単独公演を控えた青空組のメンバーも見学に訪れた。以前は「現場やレッスン場に青空組のメンバーがいると、雲組は自然と声が小さくなってしまっていた」と話すが、今は違う。
「青空組に負けたくない気持ちもありますし、いい意味でライバル心が芽生えてきたと感じます。雲組の魅力は一生懸命でパワフルなパフォーマンスだと思っているので、それが伝わるように意識しました。『青空について考える』のイントロで23人のときは “BOKUAO”という文字の振り付けですが、この公演では12人で“KUMO”という新しい振り付けを披露したとき歓声が上がったのは嬉しかったです」
＃21公演の夜公演（2部）では宮腰、伊藤ゆず、塩釜菜那、八重樫美伊咲の4人で「微かな希望」をアコースティックバージョンに挑戦。リハーサル以外でもステージ袖からハモリを確認する歌声が響いていた。
「今年5月の超雲組公演のときに『飛ばなかった紙飛行機』を私と秋田莉杏ちゃんと長谷川稀未ちゃんの3人で歌ったのですが、本番で思うように歌えなくて悔しかったんです。本番直前まで緊張していたけど、歌い終わったあとの温かい拍手は今でも覚えています」
◆名前を呼ばれる度に込み上げる感情
公演中に自分のうちわやタオルを見つけて、「友里亜ー！」と名前を呼んでもらうと、「自分はこの場所に居ていいんだ」と言葉にできない感情が込み上げる。そのたびに彼女の優しい笑顔が輝いていた。
幼少期から漠然とアイドルへの憧れはあったが、その夢を掴んだのは18歳。ダンスも歌も未経験で飛び込んで彼女にとって現実は甘くない。「私なんかアイドルに向いてないし辞めたほうがいい」と、弱い自分が出るたびに葛藤してきた。
「他のメンバーより振り覚えが遅くて、置いていかれるんじゃないかという怖さがいつもありました。そんな私は受け入れてもらえないんじゃないかって。努力は裏でするものだと思っていたので、自宅に帰ってから睡眠時間を削ってもできるまでダンスの練習をしていました」
