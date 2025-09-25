札幌に行くなら要チェック！絶景をイメージした北海道ブルー×とろけるキャラメルの新スイーツブランドが誕生
そこでしか買えないスイーツは、旅行のお土産にゲットして帰りたいですよね。
北海道・大丸札幌店には、新しいキャラメルミルクスイーツ専門店「BLUE POND（ブルーポンド）」が10月8日（水）オープン。
“北海道ブルー”のパッケージに包まれた限定スイーツは、お土産やプレゼントにぴったりですよ。
大丸札幌店限定の新スイーツブランド「BLUE POND」
大丸札幌店にオープンする「BLUE POND」は北海道だけでしか味わえない素材や製法にこだわった、キャラメルがとろけるスイーツ専門店です。
大丸松坂屋百貨店と、『東京ばな奈』『シュガーバターの木』など多数のブランドを手がけるグレープストーンが共同開発。
さらに創業100年を超える酪農のパイオニア『町村農場』、先進技術で酪農の未来をつくる江別市のメガロボットファーム『カーム角山』といった、北海道のスペシャリストが監修する、世界でここだけのキャラメルミルクスイーツが楽しめます。
美しい池や湖など、“北海道ブルー”と称される絶景をイメージしたパッケージにも注目ですよ。
“ザクふわトロリ”、新食感のキャラメルミルクサンド
ブランドを代表する「キャラメルクリスピー」（4個入：税込993円〜）は、アイス食感で北海道を味わうキャラメルミルクサンドです。
北海道生乳を使ったキャラメルソースをふわふわアイス食感の北海道産ホワイトショコラで包み込み、キャラメルフォンダンでパリッとコーティング。
町村農場の北海道バターを生地に練り込んで、ザクっとクリスピーに焼きあげた“ザクふわトロリ”な新食感を堪能してくださいね。
北海道キャラメル×ピスタチオの季節限定フレーバー
季節限定「ピスタチオキャラメルクリスピー」（4個入：税込1080円）も同時発売。
こちらはピスタチオキャラメルソースがとろける、秋冬にぴったりのコク豊かな味わいですよ。
定番とピスタチオを食べ比べしたい人は、2フレーバーを詰め合わせた「キャラメルクリスピーギフト」（12個入：税込3240円〜）がおすすめ。
ピスタチオフレーバーは2026年4月頃までの期間限定なので、食べ逃しのないようチェックしてくださいね。
青の透明感に包まれたキャラメルチーズケーキ
鮮やかなエメラルドブルーが印象的な「ブルーポンド・キャラメルフロマージュ」（2個入：税込1404円）は、口どけなめらかなチーズムースケーキです。
カーム角山の有機牛乳を使ったムースを北海道大雪山“ゆきのみず”のゼリーで包み込んだケーキの中には、コクのある北海道バターを使ったキャラメルソースが忍ばせてあるそう。
町村農場の北海道バターを練り込んだ、ザクザク食感のクリスピー生地がアクセントを加えます。
「ブルーポンド・キャラメルフロマージュ」は店頭にて毎日10:00〜／17:00〜の2回、数量限定で販売。
※購入は1人2箱まで
また9月24日（水）から、大丸松坂屋百貨店オンラインストアにて予約販売も受付け中ですよ。
※受け取りは大丸札幌店の店頭のみ（12:00〜17:00）
ロゴ入りトートがもらえるオープンキャンペーンにも注目
オープンを記念して10月8日（水）〜17日（金）の期間、プレゼントキャンペーンも実施。
「BLUE POND 大丸札幌店」で税込3240円以上購入した各日先着200名限定で、ロゴ入りオリジナルトートバッグがプレゼントされますよ。
大丸札幌店でしか買えないレアな「BLUE POND」のスイーツは、北海道土産にぴったり◎
札幌に行く予定のある人は立ち寄ってみてはいかがでしょう。
※画像はイメージです
■BLUE POND 大丸札幌店
住所：北海道札幌市中央区北5条西4丁目7 大丸札幌店 地1階
営業時間：10:00〜20:00
公式ホームページ：https://www.bluepond.jp
Instagram：＠bluepond_official
参照元：株式会社グレープストーン プレスリリース
