「ぴったりの選手だ」右SB補強が急務のブライトンが“経験豊富な日本人”獲得に興味か。現地報道「プレミアに復帰するか問い合わせている」
三笘薫が所属するブライトンが、日本代表DF冨安健洋の獲得に興味を持っていると現地メディア『SportsBoom』が独占報道として伝えた。冨安は今夏にアーセナルから放出され、フリーとなっている。
同メディアによると、ブライトンは右サイドバックの人員不足に悩んでおり、33歳のヨエル・フェルトマンが唯一の専任右サイドバックという状況だ。
クラブはサイドバックのタリク・ランプティをイタリアのフィオレンティーナに売却。６月に１年契約を延長したばかりの主力選手が電撃移籍となった。
現在はマッツ・ヴィーファー、ジャック・ヒンシェルウッド、フェルディ・カドゥオールの３選手も右サイドバックでプレー可能だが、いずれも本来のポジションではない。
そんななか、『SportsBoom』は、「ブライトンが移籍の可能性について、経験豊富な日本代表選手に打診した。26歳のDFがプレミアリーグに復帰するかどうか問い合わせている」と報じ、「日本代表で42キャップ、プレミアリーグ65試合出場の実績を持つ冨安は、シーガルズ（ブライトンの愛称）にぴったりの選手だ」と分析している。
来年１月の移籍市場での右サイドバック補強が急務となるなか、プレミアリーグ経験豊富な冨安の獲得は現実的な選択肢として浮上している。
無所属が続く26歳の日本人には、イタリアのミランやラツィオ、スペインのレアル・ソシエダなど、名門クラブからの関心が報じられている。果たして新天地はどこになるのか、動向に注目が集まる。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
